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MotoGPSouverän Start-Zil-Victoire fir de Marc Marquez

Christophe Jost
Um Sachsenring an Däitschland huet de Marc Marquez senger Konkurrenz keng Chance gelooss. Mat um Podium stinn den Ai Ogura an de Raul Fernandez.
Update: 12.07.2026 15:06
Ducati Lenovo Team's Spanish rider Marc Marquez (C) celebrates after winning the Sprint race ahead of the MotoGP German motorcycle Grand Prix at the Sachsenring racing circuit, in Hohenstein-Ernstthal near Chemnitz, eastern Germany on July 11, 2026.
Den Ducati - Pilot Marc Marquez no senger Victoire um Sachsenring.
© AFP

Gebridder Marquez ware virum Depart um Sachsenring an Däitschland déi grouss Favoritten op d’Victoire, sinn de Marc an den Alex Marquez vun de Plazen 1 an 2 un den Depart gaangen. De Start sollt de Marc Marquez dann och gewannen, viru sengem Brudder an dem Ai Ogura. D'Course sollt an der Suite awer virun allem duerch eng selleg Chutte geprägt ginn. Sou ass an de Fabio Di Giannantonio no 4 Ronne gefall. Kuerz dorop sollt och de Joan Mir sech nidder leen an domat aus der Course falen. Fir den Alex Marquez war dann och Schluss, dat nodeems de Spuenier wéi och de Mir an der Kéier Nummer 13 d'Kontroll iwwert säi Moto verluer huet. Un der Spëtzt sollt de Marc Marquez sech doduerch awer net aus der Rou brénge loossen a feiert eng souverän Start-Zil-Victoire. Et ass seng 10. Victoire um Sachsenring. Hannert him fueren den Ai Ogura an den Raul Fernandez op d'Plazen 2 an 3. De Pedro Acoasta an de Jorge Martin komplettéieren Top 5.

Am General ass de Jorge Martin mat 14 Punkten virum Ogura op der 1. Plaz. De Marc Marquez huet als Drëtten 18 Punkte Réckstand op de Martin.

De Marco Bezzecchi (Aprilia), ëmmerhin 2 am General hannert dem Jorge Martin, huet sech e Samschdeg am Qualifying bei 140 km/h no enger schroer Chutte d’Schlësselbee gebrach. Bis dato hat den Italieener 4 Coursen an dëser Saison gewonne gehat. D'Saison ass fir hien domat gelaf.

No der Summerpaus geet et de 9. August mat der nächster Course an England zu Silverstone weider.

An der Moto2 huet an der Schlussphase den Daniel Holgado wuel alles versicht den Ivan Ortola nach vun der 1. Plaz ze verdrängen, den Ortola huet Nerven awer behalen a konnt sech als 1 iwwert de wäisse Stréch retten. Domat gewënnt de Spuenier viru sengen 2 Landsmänner Daniel Golgado an Izan Guevara. Am General bleift de Manuel Gonzalez trotz senger 6. Plaz um Sachsenring däitlech mat 51,5 Punkte virum Guevara a Féierung.

Nodeems et laang dono ausgesinn huet wéi wann an der Moto3 de Maximo Quiles sech déi 1. Plaz um Podium kéint sécheren, konnt de Brian Uriarte a der leschter Ronn vun engem Fuerfeeler vum Quiles konnte profitéieren a sech och esou d'Victoire sécheren. Déi drëtte Plaz ass fir de Matteo Bertelle. De Maximo Quiles bleift am General op der 1. Plaz, mat iwwer 100 Punkte Virsprong op de Brian Iriarte.

Um RTL Play fannt Dir d'Coursse vun der MotoGP, der Moto2 an der Moto3 fir eng begrenzt Zäit am Replay.

D'Resultater vun de Courssen

MotoGP

1. Marc Marquez (Ducati Lenovo) 40:53.148
2. Ai Ogura (Trackhouse)+1.996
3. Raul Fernandez ((Trackhouse) +5.104

Moto2

1. Ivan Ortola (MSI-Kalex) 35:00.119
2. Daniel Holgado (Aspar-Kalex) +0.614
3. Izan Guevara (Pramac-Boscoscuro) +3.229

Moto3

1. Brian Uriarte (Ajo-KTM) 33:02.694
2. Maximo Quiles (Aspar-KTM +0.063
3. Matteo Bertelle (MTA-KTM) +5.053

D'WM-Klassement

MotoGP

1. Jorge Martin 208
2. Ai Ogura 194
3. Marc Marquez 190

Moto2

1. Manuel Gonzalez 195.5
2. Izan Guevara 144
3. Senna Agius 136

Moto3

1. Maximo Quiles 231
2. Brian Uriarte 127
3. Alvaro Carpe 126

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