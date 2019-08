De Pierre Gasly huet sech bis ewell net sou gutt an der Saison geschloen. Elo soll hie vum Alexander Albon an enger Testphase ersat ginn.

De Méinden huet Red Bull matgedeelt, dass den Thailänner Alexander Albon vun der Schwëster-Ekipp Toro Rosso an d'Red Bull-Ekipp opsteige wäert. Dobäi ersetzt hien de Pierre Gasly, deen ewell 2017 an 2018 fir déi italienesch Ekipp gefuer ass, an elo nees dohinner zeréckgeet.

No 12 vun 21 Courssen an der aktueller Saison huet de Gasly eréischt 61 Punkte konnte sammelen, während deem säi Coequipier, de Max Verstappen 181 Punkte gelant huet. De Verstappen huet et och schonn 2 mol op de Podium gepackt, de Gasly war nach guer net drop.

D'lescht Joer war den Albon Drëtten an der Formel 2, an ass 2019 fir d'éischte Kéier bei der Formel 1 matgefuer. Hie wäert während den 9 Courssen, déi nach ustinn, streng analyséiert ginn. Red Bull wëll esou rausfannen, ob hien qualifiéiert ass, fir an der nächster Saison dem Verstappen säin neie Coequipier ze ginn. Dem Albon seng éischt Course fir Red Bull ass den 1. September zu Spa-Francorchamps an der Belsch.