Bei der 5. Manche vun der spuenescher Superbike Meeschterschaft ESBK kënnt de Lëtzebuerger Chris Leesch op senger Suzuki op Plaz 11 am General.

D'Course war nawell zimlech schwiereg fir de Chris Leesch. Direkt an der éischter Kéier hat hien en Accrochage an hat vun do un Problemer mat der Bremsen. No den 19 Tier op dem usprochsvolle Circuit ass et da wéi gesot déi 11. Plaz am General a Plaz 1 an der Kategorie Open. Mat dësem Resultat kann de Chris Leesch säi Virsprong an der Meeschterschaft vun der Kategorie Open ausbauen.

© Patrice Aubert

De Focus läit elo op de 24h du Bol d'Or, déi an 2 Wochen um Circuit Le Castellet gefuer ginn. Déi offiziell Tester ginn dësen Dënschdeg a Mëttwoch gefuer.