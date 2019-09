Beim Grousse Präis vun Italien wäerten hannert dem Ferrari-Pilot déi zwee Mercedes-Piloten Hamilton a Bottas an d'Course goen.

Beim Qualifying fir de Grousse Präis vun Italien zu Monza stounge virun allem de Charles Leclerc an de Sebastian Vettel op Ferrari ënner Drock.

Am Q1 war et dann och ee Mann vu Ferrari, dee sech un d'Spëtzt setze konnt. De Max Verstappen war deen eenzegen, dee keng gezielte Ronn gefuer war. Den Hollänner wäert um Sonndeg ganz hannen ufänken, dëst well hien divers Deeler vum Auto austausche gelooss huet.

Am Q2 war et dann allerdéngs de Weltmeeschter Lewis Hamilton, deen déi séiersten Zäit gefuer war. Nieft dem Mercedes-Pilot waren et de Leclerc an de Vettel, déi iwwerzeege konnten.

Um Enn war et de Leclerc, dee sech d'Victoire am Qualifying séchere konnt an de Public zu Monza zum Feiere bruecht hat. Als Zweete wäert den Hamilton um Sonndeg an d'Course goen, dëst virum Vallteri Bottas. An engem chaotesche Q3 koum et awer och zu engem Accident, dëst vum Kimi Räikkönen, deen den Auto an enger Kéier net ënner Kontroll hale konnt.