Am däneschen DS3 Cup ass et an der Course zu Silkeborg zu enger richteger Massekarambolage komm.

Bei staarkem Reen ass et de Piloten net méi gelongen, hiren Auto ënner Kontroll ze halen an esou ass een no deem anere riichtaus gaangen. Ganzer 11 Autoe sinn an der nämmlechter Kéier an an der nämmlechter Ronn ausgefall.