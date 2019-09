Beim Grousse Präis vu San Marino ka sech de Marc Marquez virum Fabio Quartaro an dem Maverick Vinales.

Eréischt an der leschter Ronn konnt de Spuenier Marquez de Fransous Quartaro iwwerhuelen an domadder muss dësen weiderhin op seng éischt Victoire an der MotoGP waarden.

Am General kann de Marquez seng Féierung weider ausbauen an huet elo e Virsprong vun 93 Punkten op den Andrea Dovizioso.