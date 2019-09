De leschte Weekend gouf déi 83. Editioun vum Bol d'Or gefuer, dem Optakt vun der Laangstreckeweltmeeschterschaft EWC.

De Lëtzebuerger Chris Leesch ass hei mat dem neien Team Suzuki Jeg Kagayama un den Depart gaangen, dëst mam Naomichi Uramoto an dem Gregory Leblanc.

De Qualifying ass gutt gelaf a si konnte sech op Plaz 11 ënner 60 Konkurrente qualifizéieren.

E Samschdeg um 15 Auer war wéi geplangt den Depart, dëst ënner ganz verreente Konditiounen. De Reen war sou staark ginn, dass am fréien Owend d'Course huet mussen ofgebrach ginn, well einfach ze vill Waasser um Circuit zu Le Castellet stoung.

De Re-Start war sonndes moies um 6 Auer, wouduerch aus enger 24h-Course eng 12h-Course ginn ass. Bis d'Ënnerbriechung huet d'Ekipp mat der Nr.71 ëm eng Top10-Plazéierung gekämpft. Um Sonndeg de Moien huet d'Motorrad awer ëmmer nees Problemer gemaach, an een ëm d'anert Mol huet ee mussen an d'Box fueren, fir kleng Reparaturen ze maachen.

D'Piloten hunn awer op der Streck weider gekämpft a sinn eng Course ouni Feeler gefuer. Duerch déi vill kleng Problemer war et awer net méiglech, eng besser Positioun wéi P23 erauszefueren.

Et war een natierlech net zefridden, ma d'Potential vun der Ekipp, de Piloten an dem Motorrad ass definitiv do.