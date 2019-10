Bei der zweetleschter Course vun der spuenescher Superbike-Meeschterschaft ESBK kënnt de Lëtzebuerger Chris Leesch um Enn an d'Top 10.

Hie gewënnt donieft d'Kategorie Open a geet elo mat 24 Punkte Virsprong an déi leschte Course vun der Saison, déi zu Jerez gefuer gëtt. No der Course war de Chris Leesch ganz zefridde mat senger Leeschtung, och wann en direkt am Ufank an der éischter Kéier e klenge Feeler gemaach huet, deen hien e puer Plaze kascht huet. Fir de Recht vun der Course konnt hie sech awer zeréckkämpfen an de Maximum u Punkte fir d'Championnat mat heem huelen.