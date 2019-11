E Samschdeg gouf bei der Rallye Saar-Ost déi lescht Manche vun der saarlännescher Rallye-Meeschterschaft gefuer. E Lëtzebuerger konnt um Enn feieren.

Den Andy Schaus ass mat sengem däitsche Copilot Jens-Erik Brack déi ganz Saison um Opel Astra gefuer a konnt sech um Enn net nëmmen iwwert den Titel an der Lëtzebuerger Coupe Rallye freeën, mat och iwwert den Titel an der saarlännescher Rallye-Meeschterschaft.

An der Lëtzebuerger Coupe Rallye behaapt sech den Andy Schaus mat 110,71 Punkten, virum Sam Weimerskirch mat 56,08 Punkten an dem Eric Thill mat 32,76 Punkten.

Bei de Copiloten geet den Titel un de Chris Stijnen mat 81,22 Punkte virum Ken Krüger mat 69,18 Punkten. Eng 3. Plaz gëtt et net, well déi aner Copiloten net genuch Resultater iwwert d'Saison gesammelt hunn, fir an d'Wäertung ze kommen.

Och an der saarlännescher Rallye-Meeschterschaft steet de Lëtzebuerger um Enn ganz uewen um Podium, och wann et am Ufank vun der Saison eigentlech net säi Plang war, bei dëser Meeschterschaft unzetrieden. Dat hat sech eréischt ganz kuerzfristeg a spontan decidéiert, nodeems säin däitsche Copilot Jens-Erik Brack hien iwwerriet huet. Et sollt sech auszuelen... si si bei alle Leef vun der Meeschterschaft ugetrueden a sinn all Kéiers ukomm. Nodeems an hirer Klass vill Konkurrenz war, konnte si duerch de Punktesystem, deen dat mat consideréiert, Rallye fir Rallye anstänneg Punkte sammelen. Dat geet dann um Enn och duerch fir sech duerch eng 16. Plaz bei der Rallye Saar-Ost de Championstitel am Saarland ze sécheren. Gewonne gouf de Rallye vun Noller/Schlicht um Mitsubishi Evo8, viru Sawicki/Peter op Subuaru Impreza a Berlandy/Schmitt och op Subaru Impreza.