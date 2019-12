De Weltmeeschter konnt zu Abu Dhabi eng iwwerleeë Victoire feieren a fir d'11. Kéier an dëser Saison ganz uewe stoen.

No der Victoire um Samschdeg am Qualifying vum Grousse Präis vun Abu Dhabi goung de Weltmeeschter Lewis Hamilton beim leschte Grand-Prix vum Joer als Éischten an d'Course.

De Britt, dee schonn als Weltmeeschter feststoung, konnt seng Féierung nom Depart och behaapten. De Max Verstappen, deen als 2. an d'Course gaange war, konnt seng Positioun am Ufank nach verdeedegen, ma nach an der éischter Ronn war et de Charles Leclerc op Ferrari, deen den Hollänner iwwerhuele konnt.

An den éischte Ronne war et dem Hamilton gelongen, sech kontinuéierlech vu senge Verfolger ofzesetzen, esou dass

hien no 17 gefuerene Ronnen 10 Sekonnen Avance op de Verstappen hat, deen nom fréie Stopp vum Leclerc op déi 2. Plaz geréckt war.

Nom Hamilton sengem Stopp an der 27. vun insgesamt 55 Ronnen, déi et ze fuere gouf, konnt de Weltmeeschter seng Féierung weider behaapten an hat ronn 15 Sekonnen Avance op de Verstappen.

Um Enn konnt den alen an neie Weltmeeschter Lewis Hamilton eng iwwerleeë Victoire feieren. Zweete gouf den Hollänner Max Verstappen virum Charles Leclerc. De Sebastian Vettel gouf hannert dem Valtteri Bottas um Enn de 5., dëst nodeems hie sech kuerz virum Enn nach laanscht den Albon kämpfe konnt.

Den Hamilton ass soumat fir déi 6. Kéier a senger Karriär Weltmeeschter.