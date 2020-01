Yamaha huet dem Italiener eng Offer fir 2021 presentéiert, allerdéngs fir déi privat Petronas-Ekipp. Op hien d'Offer allerdéngs akzeptéiert, ass net kloer.

De Valentino Rossi muss seng Plaz bei Yamaha um Enn vun der Saison 2020 raumen. De 7-fache Weltmeeschter aus der MotoGP muss säi Poste bei der Yamaha-Wierksekipp am November opginn. Seng Plaz iwwerhëlt de Fransous Fabio Quartararo un der Säit vum Maverick Vinales.

Yamaha huet dem Italiener eng Offer fir 2021 presentéiert, allerdéngs fir déi privat Petronas-Ekipp. Op hien déi Offer akzeptéiert, ass net kloer. Et gëtt spekuléiert, dass et déi läscht Saison vum 41 Joer ale Valentino Rossi an der MotoGP kéint sinn.

Statistik vum Valentino Rossi an der MotoGP (Stand 2019):

Weltmeeschtertitelen: 7

Participatiounen: 345

Victoiren: 89

Podiumsplazen: 198

Pole-Position: 55

Séierst Ronnen: 77

Punkten: 5305