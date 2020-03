De Beroder vu Red Bull, Helmut Marko, hat dëse Plang, fir datt d'Piloten immun géint de Virus sollte ginn an ee berouegt an d'Saison kéint starten.

De Motorsportberoder vu Red Bull, Helmut Marko, hat am Ëmgang mat der Corona-Kris kuriéis Pläng fir seng Formel-1-Piloten. D'Pilote ronderëm de Max Verstappen sollte sech fir eng séier Immunitéit bewosst mam Virus infizéieren.

"D'Iddi war, datt mir ee Stage organiséieren, wou mir dës dach awer doudeg Zäit geeschteg a kierperlech iwwerbrécken. Do wär et natierlech ideal, dass dann d'Infektioun géing kommen", sou de Marko an engem Video-Interview mam éisträichesche Sender ORF. Mat dëser Aktioun wollt een evitéieren, datt d'Pilote wärend der Saison, wa se da bis lass geet, net méi vum Coronavirus géingen ausgebremst ginn.

D'Pläng goufen um Enn awer net ëmgesat. Den Helmut Marko hat d'Iddi "am klénge Krees ugeschwat", war dobäi awer op Widderstand gestouss: "Soe mir esou: Et ass net positiv opgeholl ginn."