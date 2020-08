Den 29. August gouf um Nürburgring de 5. Laf vun der Nürburgring Langstreckenserie gefuer, dëst mat erfollegräicher Lëtzebuerger Bedeelegung.

Op engem Porsche 911 GT3 Cup MR war de Carlos Rivas um Depart vun der 6-Stonne-Course um Nürburgring. Hien huet sech den Auto vum Black Falcon Team Identica mat 3 weidere Pilote gedeelt a konnt och déi séierst Zäit am Qualifying fueren, dëst op Plaz 32.

De Carlos Rivas hat sech domat dann och verdéngt, de Start dierfen ze fueren. Nieft deem Stint, ass hie méi spéit nach emol ee Stint vun 9 Ronne gefuer an um Enn klasséiert sech den Auto mat der Startnummer 350 op der exzellenter 22. Plaz am General. Si gewannen och hir Klass SPPRO, an där se allerdéngs ouni Konkurrenz waren.

Op Plaz 36 am General fanne mer dann de Charel Kauffman, deen um Porsche 911 GT3 Cup II vum Team Four Motors / Bioconcept-Cars gefuer ass, dëst ënner anerem mat kengem aneren, wéi dem däitsche Museker Smudo. Si sinn an der Klass AT(-G) gefuer, enger Klass mat alternativem Sprit. No 6 Stonne Course ass et fir den Auto mat der Startnummer 320 eng kloer Klassevictoire virum Porsche 718 Cayman GT4 CS aus dem selwechten Team.

© Four Motors / Charel Kauffman

Nëmme knapps hannert dem Charel Kauffman kënnt den Auto mat der Startnummer 966 vum Daniel Bohr iwwert den Zilstréch. An der ganz staark besater Klass CUP3 ass et fir de Lëtzebuerger a säin däitschen Teamkolleg Timo Möllig eng gutt 3. Plaz, an am General Plaz 38.

An der Klass CUP5 war den Charles Oakes op engem BMW M240i Cup am Asaz. Fir hien ass et um Enn déi 61. Plaz am General a Plaz 5 an der Klass, an där 13 Autoe gemellt waren.

Mat der Startnummer 461 ware se vu Plaz 123 an d'Course gestart. De Sébastien Carcone kënnt um Porsche Cayman mat sengem Teamkolleegen op déi 97. Plaz am General an op Plaz 4 an der Klass V5.

De Max Lamesch koum mat sengem Teamkolleeg Andreas Patzelt (D) op Plaz 116 am Qualifying, dëst op engem Renault Megane RS. Fir d'Course konnte si leider net méi untrieden, nodeems se am Qualifying technesch Problemer mat der Boite kruten. Hinne waren d'Steebolze vun engem Rad ewech gebrach, wouropshi se e Rad verluer haten. Doduerch krut d'Boite e Schlag an de de 4. Gang ass ausgefall. Et huet du kee Sënn méi gemaach nach un den Depart ze goe vun der Course. Fir déi nächst Manche vun der Nürburgring Langstreckenserie am Oktober ass de Max Lamesch awer nees mat voller Motivatioun dobäi.

© Max Lamesch © Max Lamesch © Max Lamesch

Ganz un der Spëtzt war et immens spannend bis déi lescht Ronn. Kuerz viru Schluss hat de Ferrari 488 GT3 vum Team Octane 126 AG d'Nues vir. Et hat ee sech awer liicht verspekuléiert, wat den Timing ugeet, well ronn 1 Minutt éier déi 6 Stonnen eriwwer waren, ass de Ferrari nach emol iwwert d'Zillinn gefuer, an huet dowéinst nach eng komplett Ronn musse fueren. De Sprit bei sou engem GT3-Auto geet am Normalfall awer just fir 8 komplett Ronnen duer... en huet awer elo eng 9. Ronn musse fueren an deementspriechend Tempo eraushuelen. Déi 2 Audien hannert him haten nach méi Reserven a konnten um Ferrari laanscht zéien. Et gouf nach spannend, ob de Ferrari ënnerwee géif ausfalen mat eidelem Tank, oder et awer nach bis iwwert d'Arrivée packen, wat dem Luca Ludwig och glécklecherweis gelongen ass, an dat op Plaz 3.

Gewonnen huet den Trio Drudi / Mies / Van der Linde K. um Audio R8 LMS GT3, viru Bortolotti / Frijns / Haase / Winkelhock, och op Audi R8 LMS GT3.

Schlussresultat (Top 20)

1 SP9 Pro B AUDI SPORT TEAM

F Drudi Mattia, Italien

F Mies Christopher, Düsseldorf

F Van Der Linde Kelvin, Kempten Audi R8 LMS GT3 6:06:58.550 2 SP9 Pro B Audi Sport Team

F Bortolotti Mirko, Österreich

F Frijns Robin, Niederlande

F Haase Christopher, Kulmbach

F Winkelhock Markus, Tschechische Republik Audi R8 LMS GT3 6:07:02.538 3 SP9 Pro B Octane 126 AG

F Grossmann Björn, Schweiz

F Ludwig Luca, Schweiz Ferrari 488 GT3 6:07:12.614 4 SP9 Pro B Mercedes-AMG Team GetSpeed

F Marciello Raffaele, Italien

F Götz Maximilian, Uffenheim

F Buhk Maximilian, Hamburg

F Schiller Fabian, Troisdorf Mercedes-AMG GT3 6:07:46.737 5 SP9 Pro B ROWE RACING

F Eng Philipp, Österreich

F Sims Alexander, Großbritannien

F Catsburg Nick, Belgien

F Yelloly Nick, Großbritannien BMW M6 GT3 6:08:05.512 6 SP9 Pro B Mercedes-AMG Team HRT

F Haupt Hubert, München

F Ellis Philip, Schweiz

F Bastian Nico, Stuttgart

F Piana Gabriele, Meuspath Mercedes-AMG GT3 6:08:20.458 7 SP9 Pro B BMW Team Schnitzer

F Farfus Augusto, Monaco

F Klingmann Jens, Schweiz

F Tomczyk Martin, Kolbermoor

F Van Der Linde Sheldon, Kempten BMW M6 GT3 6:09:05.673 8 SP9 Pro B Walkenhorst Motorsport

F Pittard David, Großbritannien

F Pepper Jordan, Südafrika, Republik BMW M6 GT3 6:09:42.293 9 SP9 Pro B KCMG

F Dumas Romain, Schweiz

F Olsen Dennis, Norwegen

F Pilet Patrick, Frankreich

F Lietz Richard, Österreich Porsche 911 GT3 R 6:09:45.411 10 SP9 Pro B Frikadelli Racing Team

F Christensen Michael, Großbritannien

F Estre Kévin, Österreich

F Martin Maxime, Belgien

F Bleekemolen Jeroen, Niederlande Porsche 911 GT3 R 6:09:47.433 11 SP9 Pro B Car Collection Motorsport

F Dontje Milan, Niederlande

F Niederhauser Patric, Schweiz

F Ortmann Mike David, Ahrensfelde Audi R8 LMS GT3 6:09:55.104 12 SP9 Pro B PHOENIX RACING

F Schramm Kim Luis, Wümbach

F Gounon Jules, Spanien

F Green Jamie, Dunton Basset, Leicestershire Audi R8 LMS GT3 6:10:24.640 13 SP9 Pro B Manthey-Racing

F Campbell Matt, Stuttgart

F Jaminet Mathieu, Luxemburg

F Kern Lars, Weissach Porsche 911 GT3 R 6:11:12.069 14 SP9 Pro B Falken Motorsports

F Engelhart Christian, Starnberg

F Müller Sven, Ockenheim

F Preining Thomas, Polen

F Werner Dirk, Würzburg Porsche 911 GT3 R 6:11:27.070 15 SP9 Pro B PHOENIX RACING

F Kolb Vincent, Frankfurt

F Rockenfeller Mike, Schweiz

F Westbrook Richard, Großbritannien

F Stippler Frank, Bad Münstereifel Audi R8 LMS GT3 6:12:10.249 16 SP9 Pro-Am B Frikadelli Racing Team

F Abbelen Klaus, Barweiler

F Arnold Lance David, Mühlheim an der Ruhr

F Müller Alex, Schweiz Porsche 911 GT3 R 6:13:29.046 17 SP9 Pro B FFF RACING GROUP GMBH

F Mapelli Marco, Schweiz

F Caldarelli Andrea, Italien

F Altoe Giacomo, Italien Lamborghini Huracan GT3 Evo 6:14:26.764 18 SP9 Am B Hella Pagid - racing one

F Kohlhaas Christian, Andernach

F Rogivue Nikolaj, Schweiz

F Jäger Mike, Kaiserlautern Ferrari 488 GT3 6:14:59.538 19 SP9 Pro B GetSpeed Performance

F Perrodo Francois, Großbritannien

F Collard Emmanuel, Frankreich

F Vaxiviere Matthieu, Frankreich

F Jöns Christer, Ingelheim Mercedes-AMG GT3 6:14:59.778 20 SP9 Pro-Am B IRON FORCE RACING

S EPP Car Collection by TECE

F Erhart Elia, Röttenbach

F Kaffer Pierre, Schweiz

F Reicher Simon, Österreich

F Slooten Jan-Erik, Neuss Audi R8 LMS GT3 6:07:12.438

Link: Resultat vum Qualifying

Link: Resultat vun der Course