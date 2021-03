E Sonndeg gouf um Circuit zu Colmer-Bierg den Optakt an d'Lëtzebuerger Slalom-Championnat gefuer, dat mat direkt 2 Courssen.

Am beschten iwwert d'Wanterpaus komm ass den Daniel Donkels, deen um Alfa Romeo 147 vum Monique Becker gestart ass. Weder de Renault Clio, nach de Ligier vu SADA-Racing ware prett, dofir ware se méi wéi frou, dass se op den Alfa zeréckgräife konnten.

An der 1. Course, deen aus 3 Leef bestoung, war um Enn den Daniel Donkels an enger Zäit vun 1:10,24 de Séiersten. Op Plaz 2 koum de Julien Freyermuth op engem Renault Clio 4 Cup (1:11,40), virum Marc Zenners op Subaru Impreza WRX (1:13,41).

An der 2. Course sollt sech op den zwou éischte Plazen näischt änneren, ausser d'Zäiten, déi nach emol e gudden Tick méi séier gi sinn. Gewonnen huet nees den Daniel Donkels um Alfa Romeo 147 (1:07,66) virum Julien Freyermouth um Renault Clio Cup 4 (1:09,66). Déi 3. Plaz ka sech déi Kéier de Max Schiltz um Ford Fiesta sécheren, woumat en 1 Plaz besser ass, wéi an der 1. Course. Seng Beschtzäit loung bei 1:11,71min.

D'Coursse goufen ënner strenge Sécherheetsmesuren ofgehalen. Zuschauer ware keng zougelooss an all d'Piloten hunn en negative Covid-Test musse virweise kënnen. Leit, déi keen negative PCR-Test virweise konnten, konnte samschdes e Schnelltest op der Plaz maache loossen.