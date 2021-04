Beim Optakt vun Saison kënnt den Olivier Grotz zesumme mat sengem Teamkolleegen um Mercedes AMG GT3 op déi 4. Plaz an der Klass ProAm.

Den Olivier Grotz fiert jo des Saison bei dem däitschen Team Getspeed, zesumme mam Nico Bastian a Florian Scholze op Mercedes AMG GT3 dëst ganzt Championnat. No enger ganz gudder Leeschtung an der Prequalifikatioun, wou si am Gesamtklassement ob der ganz gudder 5 Plaz ze fanne waren, hu si leider e Rass um Motor festgestallt. Et war awer keng Zäit méi, fir de Motor ze wiesselen, an esou huet de Motor musse provisoresch gefléckt ginn, an der Hoffnung, datt en de Qualifying plus déi 3 Stonne Course aushält.

An der Qualifikatioun Sonndes Moies, si si dunn awer nëmmen déi 31. am Gesamt, an déi 4. an der Klass ProAm ginn. An der Course mëttes vun 15-18 Auer, gouf et vill giel- a Safetycar-Phasen. D'Team huet sech permanent tëscht de Plazen 29 a 25 beweegt.

Op der Arrivée ware si no 3 Stonnen déi 25. am Generalklassement, vun 42 gestarten Autoen, an déi 4. an hirer Klass ProAm.

