F.C.C. TSR Honda France huet d'12-Stonnen-Course zu Estoril a Portugal gewonnen, dat nodeems d'Favoritte Feeler gemaach hunn.

De Weekend stoung am Motorradsport déi zweete Course vun der Laangstrecken-Weltmeeschterschaft um Programm.

F.C.C. TSR Honda France huet sech d'Victoire bei den 12 Stonne vun Estoril a Portugal geséchert. An engem spannenden Dräikampf ëm déi 2. Plaz huet sech um Enn SRC Kawasaki géint BMW a VRD-Yamaha duerchgesat.

SRC Kawasaki louch bei den 12 Stonne vun Estoril mat enger komfortabeler Avance an der Schlussphas a Féierung, ma dunn ass de Motorrad op eemol stoe bliwwen. Den Erwan Nigon war um Wee an d'Box, wéi seng Maschinn ausgaangen ass an de Fransous op Grond vun engem Manktem u Bensinn net méi fuere konnt. De Pilot huet du säi Motorrad zu senger Ekipp rulle missen an Honda huet d'Spëtzepositioun iwwerholl.

Mam Chris Leesch war och ee Lëtzebuerger um Depart. Hien ass mat sengem Team RAC41-Chromeburner op déi 26. Plaz am General komm an op déi 14. Plaz an der Kategorie SST.