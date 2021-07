D'GTE-Amateurswäertung gouf gewonne vun der Ekipp AF Corse mat de Piloten Nicklas Nielsen, François Perrodo an Alessio Rovera.

Kee gudden Dag war et e Sonndeg fir den Dylan Pereira bei de WEC 6 Stonne vu Monza. De Lëtzebuerger ass mat senger Ekipp TF Sport op engem Aston Martin net iwwert déi 14. Plaz an der GTE-Amateurswäertung erauskomm. De Ben Keating war bannent den éischten zwou Stonnen ze laang um Circuit bliwwen, doduerch ass e Pneu geplatzt, den Auto gouf beschiedegt an et ass ee wäit zeréckgefall.

Um Enn war et also déi 14. a lescht Plaz.