Fir de Max Verstappen gouf et e Sonndeg keng Punkten, dat no engem Crash vum Hollänner an der éischter Ronn.

Um Enn konnt den Hamilton d'Course trotz enger 10-Sekonnen-Strof awer nach gewannen, dat virum Charles Leclerc op Ferrari an dem Valtteri Bottas.

Duerch d'Victoire vum Hamilton an dem Ausfall vum Verstappen ass dann elo och nees méi Spannung an der Weltmeeschterschaft. Hei läit den Hamilton elo just nach 8 Punkten hannert dem Verstappen.

Fir de Lewis Hamilton war et iwwerdeems déi 99. Victoire a senger Karriär an déi 8. zu Silverstone.

De Max Verstappen ass fir weider Kontrollen am Spidol. Et géing him awer gutt goen, heescht et vu Red Bull.

Resumé vun der Course

Direkt schonns beim Start huet sech e spannend Duell tëscht dem Lewis Hamilton an dem Max Verstappen ugekënnegt an esou war et och. Leider huet dëst Duell awer nëmmen déi éischt Ronn d'Spectateure begeeschtert, well do gouf et schonns eng Beréierung tëscht den zwee Leaderen, no där de Verstappen dann och en Accident hat. D'Course gouf doropshin ofgebrach.

Den Hollänner konnt awer aus eegener Kraaft aus sengem Cockpit klammen, och wann e seng Problemer hat, aus dem Auto ze kommen, no deem schroen Accident.

De Lewis Hamilton krut wéinst dem Accrochage iwwerdeems eng Zäitstrof vun 10 Sekonnen.

Nom Restart konnt de Charles Leclerc, dee sech no der Beréierung vum Verstappen an Hamilton konnt op déi 1. Plaz no vir schaffen, och vir bleiwen, dat virum Hamilton an dem Lando Norris.

Nom 1. Boxestopp gouf et dunn e puer Changementer an den éischte Positiounen. No Problemer beim Wiessele vun de Pneue konnt de Bottas den Norris iwwerhuelen an den Hamilton ass no senger 10-Sekonne-Strof op d'Plaz 4 zeréckgefall. Deemno Leclerc viru Bottas, Norris an Hamilton.

Den Hamilton war an der Suite awer kloer de séierste Pilot op der Streck an hie konnt den Norris séier iwwerhuelen a spéiderhi war hien dunn och virum Bottas an huet probéiert, de Leclerc nach eemol anzehuelen.

An der Schlussphas ass de Mercedes-Pilot dunn eng séier Ronn no där anerer gefuer a koum dunn och tatsächlech nach eemol un de Leclerc erun. Deemno sollt et nach eemol ganz spannend ginn.

An dräi Ronne viru Schluss huet den Hamilton de Leclerc dunn och iwwerholl an d'Course gewonnen.