Trotz enger gudder Virbereedung ass et fir d'Lëtzebuerger Team Racing Experience zu Monza net duergaangen, fir an d'Top10 vun der LMP3-Klass ze fueren.

No der Course war een zefridden, dass ee beweise konnt, een zouverlässegen Auto op d'Been gestallt ze hunn, dëst well den Héichgeschwindegkeetscircuit vu Monza dach immens usprochsvoll ass an un d'Material geet, dat virun allem op d'Bremsen.

Am Qualifying konnt den David Hauser déi séierst Ronn vum Team fueren, wat duergaange war fir eng 11. Plaz an der Klass.

Den Tom Cloet ass den Depart Sonndes gefuer, dat bei ganz waarmen Temperaturen. Hie konnt e proppere Stint fueren an huet just fréizäiteg mussen an d'Box, well e mat staarke Vibratiounen am Auto ze kämpfen hat, nodeems e vill pick-up opgesammelt hat. Mat frësche Pneue konnt hie säi Stint dunn op en Enn fueren, hat awer nach en Dréier bei héijer Vitess. Den Auto gouf heibäi net beschiedegt.

© Underground Pictures

No him war et um David Hauser fir de Cockpit ze iwwerhuelen. Et goung deen Ament just nach drëm wichteg Daten ze sammelen an d'Course op en Enn ze fueren. Dat huet nom David dann och säi Brudder Gary gemaach, an et konnt een als 32. iwwert den Zilstréch fueren, dat war gläichbedeitend mat der 11. Plaz an der LMP3-Klass.

Am Championnat läit d'Team Racing Experience elo mat 5 Punkten op der 15. Plaz, bei de Piloten ass et Plaz 27.

Nächste Rendez-vous de Weekend vum 19. September, dat um Circuit vu Spa-Francorchamps. Déi Course gëllt bei Racing Experience quasi als Heem-Course, nodeems de Circuit just 80km vun hirem Atelier ewech ass.