De Weekend vum 17.-18. Juli gouf zu St. Georges de Montaigu a Frankräich den 3. Laf vun der Autocross-EM gefuer.

Hei goufen et ënnerschiddlech gutt Resultater vun de Lëtzebuerger Protagonisten. E perfekte Weekend gouf et fir de Kevin Peters an der Kategorie Buggy1600.

Schonn am Training huet sech ugedeit, dass de Kevin Peters gutt a Form ass, an och dass d’Material gutt preparéiert ass. Hie konnt déi 2.-bescht Zäit ënner 27 Konkurrenten erausfueren. Domat stoung e Samschdes am 1. Qualifikatiounslaf an der Grupp 2 op der Pole-Position. Hie konnt dee Laf dann och fir sech entscheeden.

Mat där Form ass et sonndes och weidergaangen, well och den 2. an den 3. Qualifikatiounslaf konnt de Lëtzebuerger gewannen. Duerch déi 3 Victoiren, plus déi séierst Zäit am Qualifying, konnt hie sech scho mol 10 wichteg Punkte fir d’Europameeschterschaft bei de Buggy1600 sécheren.

An der Semi-Final goung et nees vun der Pole-Position an d’Course, ma hei sollt et net optimal lafen. No engem klenge Feeler konnten 2 Konkurrente laanscht de Kevin Peters zéien an um Enn war et just Plaz 3, wat net optimal war fir d’Startplaz bei der Finale. Hei war et deemno just Plaz 5 an der Startopstellung.

An der Final war dunn nach emol Drama ugesot. No engem super Start konnt de Kevin Peters sech vu Plaz 5 direkt no der 2. Kéier déi 1. Plaz sécheren a vun do aus, Ronn fir Ronn säi Virsprong ausbauen. Ma d’Course war nach net gewonnen... de Motor vu sengem Buggy huet nämlech ugefaangen ze iwwerhëtzen an et huet geheescht Tempo eraushuelen, wouduerch seng Konkurrenten nees méi no erukoumen. 2 Ronne viru Schluss koum dunn nach e Platten hanne lénks dobäi. Vun deem Moment un huet et geheescht iergendwéi déi 1. Plaz nach iwwert den Zilstréch ze retten, wat dem Kevin Peters och gelongen ass. Hie gewënnt virum Thomas Christol (F) an dem Damien Crépeau (F).

© Ralf Hofacker

Duerch déi Victoire klëmmt de Lëtzebuerger elo an der Autocross-Europameeschterschaft am Generalklassement op déi 2. Plaz, hannert dem Hollänner Timo Pähler.

Aner Lëtzebuerger Piloten hate manner Gléck, respektiv Erfolleg

D’Bridder Bob a Max Schanen waren och a Frankräich am Asaz. De Max Schanen hat direkt am 1. Laf eng Kollisioun, wouduerch säi Buggy net méi ugesprongen ass an e konnt dee Laf net fäerdeg fueren. Am 2. Laf ass et besser gelaf an et war Plaz 3 um Enn. Am 3. Laf hat en dunn awer en Accident bei deem d’Ophänkung futti gefuer ass. Et goung net méi duer, fir sech nach fir d’Semi-Final ze qualifizéieren an de Weekend war domat gelaf.

De Bob Schanen konnt sech an de Qualifikatiounsleef fir d’Semi-Final qualifizéieren an ass hei vu Plaz 6 gestart. Kuerz virum Enn loung en op Plaz 5, ma säi Motor huet dunn ugefaangen ze iwwerhëtzen. Doduerch ass e méi lues ginn an e Konkurrent huet en nach iwwerholl. Domat konnt e sech net fir d’Final qualifizéieren.

Am Schlussklassement waren et d’Plazen 13 fir de Bob a 24 fir de Max Schanen.

De Kenny Reding hat et och bis an d’Semi-Final gepackt, gouf do awer just de 6ten, wouduerch et net duergaange war fir d’Final. Hie gëtt um Enn den 12. am Generalklassement.

Nächste Rendez-vous an der EM ass den 21. an 22. August zu Prerov an der Tschechescher Republik.