Den Duo Mike Souvigné / Ann Felke (D) kënnt beim Rallye Buten un' Binnen an Däitschland op déi exzellente 4. Plaz am General, dat um Renault Clio R3 Max.

De Mike Souvigné ass scho laang am Rallye-Zirkus uechter Europa ënnerwee, op sou engem Terrain wéi um IVG-Gelänn bei dësem Rallye an der Géigend vu Liebenau war hien awer bis elo nach net gefuer. Alles géif sech gläichen, ma näischt wier identesch, esou de Statement nom Rallye. Hei koum et deemno nach méi op eng gutt Zesummenaarbecht mam Copilot un, oder wéi an dësem Fall, der Copilotin. Nieft dem Mike souz eng éischte Kéier d'Ann Falke aus Däitschland.

Déi zwee schéinen dann och gutt harmonéiert ze hunn, well um Enn vun deene 6 Speciallen stounge si mam Renault Clio R3 Max op der exzellenter 4. Plaz am Generalklassement, an op Plaz 2 an hirer Klass.

© Sascha Dörrenbacher © Sascha Dörrenbacher

Gewonne gouf de Rallye vu Rostek/Wenzel op VW Polo GTI R5, viru Knacker/Kremer op Opel Adam R2 a Bieg/Meier op Mitsubishi Evo IX.

Den nächste Rallye fir de Mike Souvigné ass den 31. Juli de Rallye Zerf, deen och fir d'Lëtzebuerger Rallye-Coupe zielt. Bei deem Rallye sëtzt de Stefan Grundmann nees als Copilot nieft him.