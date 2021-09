De Weekend gouf ronderëm Chimey an der Belsch den "Escort Rally Special" gefuer, un deem just Ford Escorten um Depart zougelooss sinn.

Mat dobäi waren och e puer Lëtzebuerger Equipagen.

Een Duo dee ganz positiv op sech opmierksam gemaach huet, sinn de Bob Kellen an d'Nathalie Hoffmann um Ford Escort MK2 YB KGP.

Vun der drëtter Special un hu si sech Plaz 1 am Generaklassement geséchert, dat viru der ganzer Konkurrenz aus ënnert anerem Irland, England an der Belsch. Domat hat sou direkt warscheinlech kee gerechent. De Lëtzebuerger Duo huet dann och op de Speciallen duerno bewisen, dass si déi 1. Plaz verdeedege wëllen. Dat ass hinnen och gelonge bis déi 7. Special. Op der 8. hate si du leider eng Sortie de route, bei där den Escort sou uerg beschiedegt gouf, dass un e Weiderfueren net ze denke war. Den Equipage blouf awer onverletzt.

An der Kategorie SR, fir modifizéiert Escorten, ass et um Enn d'Victoire fir O'Donoghue/O'Donoghue, viru Maeyerts/Dewulf an Ocallaghan/McCrudden. De Lëtzebuerger Thierry Schloesser kënnt mat sengem Co Joël Wunsch op déi 18. Plaz ënner 21 Equipagen, déi den Zilpodium gesinn hunn.

© Jeannot Boesen

Net an d'Zil koumen de Philippe Waterschoot an d'Annick Folschette um Ford Escort Mk2 Pinto. An der offizieller Lëscht heescht et, si wiere wéinst enger futtisser Boîte ausgefall.