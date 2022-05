Dëse Weekend ass kee Porsche Supercup, mee dat heescht net, dass den Dylan Pereira e fräie Weekend huet.

Zesumme mam Carlos Rivas ginn déi zwee Lëtzebuerger bei der éischter Course vum Carrera Cup Däitschland un den Depart. Mir ware bei deene leschte Preparatioune virum Saisonsoptakt dobäi an de Carlos Rivas huet sech och fir dës Saison nees eppes besonnesch gelooss.

Den Carlos Rivas fält net nëmme wéinst senge Fuerkënscht op, mee och wéinst der opfälleger Lackéierung vu sengem Auto. Dëst Joer ass den Terminator grouss op sengem 510 PS staarke Porsche 911 GT3 Cup ze gesinn. Vläicht e klenge Message un d'Konkurrenz, mee virun allem e Message no baussen.

"Zukunfstméisseg ass et esou, dass de Pilot ëmmer manner wichteg gëtt a méi d'Maschinn, fir et esou ze illustréieren. D'Elektronik respektiv de Computer iwwerhëlt eigentlech dat, wat e Mënsch soll maachen. An am Film Terminator war genau dat jo en Thema."

De Carlos Rivas huet an deenen leschte Saisone vum Carrera Cup Däitschland d'Klassement vun den Amateur-Pilote fir sech entscheet. Dëst Joer wëll de Lëtzebuerger Geschäftsmann säi Championstitel verdeedegen awer och méi un d'Limitte goe vun deem, wat méiglech ass.

"Mir hu Pro-AM (d'Amateurkategorie) elo 3 Mol hannerenee gewonnen an dowéinst probéiere mir elo, op Plazen, wou mir wëssen, dass mir méi séier kënne sinn, dat dann och probéieren ëmzesetzen, fir méi Risiko ze goen. Mee Zil ass et awer egal wéi, eng véierte Kéier Champion ze ginn."

Zu Spa ginn dëse Weekend am Kader vun der FIA Laangstrecken-Weltmeeschterschaft déi éischt Coursse vum Carrera Cup Däitschland gefuer. Den Tracé vum iwwer 7 Kilometer laange Circuit gouf modifizéiert a wéinst dem aktuelle Chantier ware bei den Tester e puer Points de Repairë vun de Pilote verschwonnen.

"Et war een am Ufank e bësse verluer. Zemools de Raidillon erop, do ass am Moment net vill do, mee nom drëtten oder véierten Tour geet et. Et si verschidde Passagen, déi anescht sinn an et ass an engem Sënn e bësse méi schwiereg, well op e puer Plaze riets oder lénks manner Strooss ass wéi virdrun an do elo Kiselsteng sinn, dat heescht op deene Plazen dierf e Pilot ënnert dem Stréch kee Feeler maachen."

De Carlos Rivas huet gutt d'Chancen, a senger Klass e weidere Championstitel ze feieren, ma vläicht steet mam Dylan Pereira bei de professionelle Piloten e weidere Lëtzebuerger ganz uewen um Podium.

E Freideg den Owend gouf et fir béid Lëtzebuerger e gutt Resultat beim Optakt. De Pereira ass 2. ginn an de Carlos Rivas war nees de Stäerkste bei den Amateuren.

Kalenner Porsche Carrera Cup Däitschland 2022

05.05. – 07.05.2022: Circuit de Spa-Francorchamps (FIA WEC), Courssen 1+2

20.05. – 22.05.2022: Red Bull Ring (ADAC GT Masters), Courssen 3+4

17.06. – 19.06.2022: Autodromo Enzo e Dino Ferrari Imola (DTM), Coursse 5+6

24.06. – 26.06.2022: Circuit Zandvoort (ADAC GT Masters), Coursse 7+8

05.08. – 07.08.2022: Nürburgring (ADAC GT Masters), Courssen 9+10

19.08. – 21.08.2022: Lausitzring (ADAC GT Masters), Courssen 11+12

23.09. – 25.09.2022: Sachsenring (ADAC GT Masters), Courssen 13+14

21.10. – 23.10.2022: Hockenheim (ADAC GT Masters), Coursse 15+16