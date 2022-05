E Freideg den Owend ass déi éischt Manche vum Porsche Carrera Cup Däitschland zu Spa Francorchamps gefuer ginn.

Fir déi zwee Lëtzebuerger Dylan Pereira a Carlos Rivas gouf et ee gudden Optakt an déi nei Saison am Porsche Carrera Cup Däitschland. Den Dylan Pereira ass zu Spa Francorchamps bei der éischter Course hannert dem Laurin Heinrich aus Däitschland op déi zweet Plaz gefuer. De Larry Ten Voorde aus Holland huet de Podium komplettéiert.

De Carlos Rivas ass als beschten Amateurpilot iwwert de wäisse Stréch gefuer. Fir de Lëtzebuerger ass et déi 40. Victoire an der Pro-AM.

Déi zweete Course vum däitsche Porsche Carrera Cup ass e Samschdeg de Moie géint 11 Auer och nees zu Spa Francorchamps.

Andréck vu Spa Francorchamps

Carrera Cup Däitschland (6.5.22) (ATP) © ATP Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Carrera Cup Däitschland 2022 mam Dylan Pereira a Carlos Rivas (5.5.22) (Romain Scheffen) © Romain Scheffen Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Kalenner Porsche Carrera Cup Däitschland 2022

05.05. – 07.05.2022: Circuit de Spa-Francorchamps (FIA WEC), Courssen 1+2

20.05. – 22.05.2022: Red Bull Ring (ADAC GT Masters), Courssen 3+4

17.06. – 19.06.2022: Autodromo Enzo e Dino Ferrari Imola (DTM), Coursse 5+6

24.06. – 26.06.2022: Circuit Zandvoort (ADAC GT Masters), Coursse 7+8

05.08. – 07.08.2022: Nürburgring (ADAC GT Masters), Courssen 9+10

19.08. – 21.08.2022: Lausitzring (ADAC GT Masters), Courssen 11+12

23.09. – 25.09.2022: Sachsenring (ADAC GT Masters), Courssen 13+14

21.10. – 23.10.2022: Hockenheim (ADAC GT Masters), Coursse 15+16