Dëse Weekend gouf de leschten Event an der Rallye-Weltmeeschterschaft 2022 gefuer. Victoire fir Neuville/Wydaeghe, Plaz 7 fir Munster/Louka.

Beim leschte Rallye vun der WM-Saison gouf et nach emol en Highlight aus Lëtzebuerger Siicht. Kuerzfristeg hat de Grégoire Munster nach de Budget zesummekritt, fir beim WM-Laf a Japan un den Depart ze goen, dat um Hyundai i20 N Rally2.Et war lassgaange mat engem Schreckmoment, well direkt op der 1. Special sinn de Grégoire Munster an de Louis Louka liicht vun der Streck ofkomm a kruten hanne säitlech eppes nieft der Streck ze paken. Si sinn awer ouni ganz groussen Zäitverloscht bis op d'Arrivée komm an d'Mechaniciene konnten den Auto nees fit maache fir den Dag drop.De Munster konnt sech vu Plaz 9 an der WRC2-Kategorie nees lues awer sécher no vir kämpfen an huet sech dunn de ganze Rallye iwwer e spannenden Duell mam Wierkspilot Teemu Suninen, och op Hyundai i20 geliwwert.

Dem Lëtzebuerger seng Stärestonn koum dunn um leschten Dag... do huet d'Wieder nämlech ëmgeschloen an et huet ugefaange massiv ze reenen. Hei konnt de Munster seng Erfarung vun de schmierege Rallyen op belschem Tarmac ëmsetzen. En huet alles riskéiert a konnt op der zweetleschter Special déi gesamt Konkurrenz schocken a sech op Plaz 1 an der WRC2-Kategorie setzen. An där Special war et souguer déi 6. bescht Zäit am General, viru Leit wéi Katsuta, Evans oder Rovanperä. Och de Pneuechoix huet hei eng wichteg Roll gespillt.

Op der leschter Special, der sougenannter Powerstage, huet de Suninen zwar nach emol 16 Sekonne gutt gemaach, ma de Munster ass hei nees déi 6. Zäit am General gefuer a konnt domat seng Avance iwwert d'Zil retten.Domat gewënnt de Lëtzebuerger/belschen Duo Grégoire Munster / Louis Louka op Hyundai i20 N Rally2 sensationell d'WRC2-Kategorie um WM-Laf a Japan, viru Suninen/Markkula (Hyundai) an den neie Weltmeeschter an der WRC2 Lindholm/Reeta op Skoda Fabia Rally2 Evo.

Am Generalklassement ass et um Enn déi exzellent 7. Plaz.

Gewonne gouf de Rallye vum Thierry Neuville a Martijn Wydaeghe op Hyundai i20 N Rally1, virum Ott Tänak a Martin Järveoja och op Hyundai. Op Plaz 3 kënnt de Lokalmatador Takamoto Katsuta mat sengem Co Aaron Johnston op Toyota GR Yaris Rally1.

Rallye Japan - Schlussresultat

Schlussresultat an der Rallye-WM:

1. Kalle Rovanperä (FIN/Toyota) 255 Punkten

2. Ott Tänak (EST/Hyundai) 205

3. Thierry Neuville (BEL/Hyundai) 193

4. Elfyn Evans (GBR/Toyota) 134

5. Takamoto Katsuta (JPN/Toyota) 122

6. Sébastien Ogier (FRA/Toyota) 97

7. Craig Breen (IRL/Ford) 84

8. Dani Sordo (ESP/Hyundai) 59

9. Esapekka Lappi (FIN/Toyota) 58

10. Gus Greensmith (GBR/Ford) 44