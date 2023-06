Den Hollänner kroopt sech seng éischt Pole Position zu Barcelona. Vu Plaz 2 start de Ferrari-Pilot Carlos Sainz, virum Lando Norris op McLaren.

De Max Verstappen huet de Qualifying beim Grousse Präis vu Spuenien kloer dominéiert an an iwwerzeegender Manéier seng éischt Pole Position um Circuit de Catalunya gefeiert. De Red-Bull-Pilot war knapp eng hallef Sekonn méi séier wéi de Carlos Sainz op Ferrari.

Eng staark Performance huet d'Ecurie McLaren ofgeliwwert. De Lando Norris start vun der Positioun 3 an den Oscar Piastri koum och an de Q3, ass awer just déi zéngtbescht Zäit gefuer. Och fir AlphaTauri war et e gudde Qualifying. De Pierre Gasly komplettéiert hannert dem Norris déi zweet Startrei an den Esteban Ocon gouf Siwenten. Och den Nico Hülkenberg op Haas ass eng gutt Qualifikatioun gefuer a geet als Aachten an d'Course. De Kevin Magnussen, Co-Equipier vum Nico Hülkenberg, war net esou séier ënnerwee an huet sech als 17. klasséiert.

De Fernando Alonso hat um Samschdeg no enger Sortie Problemer mat der Aerodynamik vu sengem Auto a gouf just Néngten. Säi Co-Equipier Lance Stroll start vun der sechster Positioun.

Wéinst enger Sortie op senger séierer Ronn gouf de Sergio Perez just 11. Den George Russell start direkt hannert him op Plaz 12. De Charles Leclerc op Ferrari war schonn am Q1 eliminéiert ginn a geet e Sonndeg als 19. an d'Course. Et ass déi drëtt Kéier a senger Karriär, dass de Monegass aus der leschter Startrei un den Depart geet.

FORMULA 1 AWS GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2023

