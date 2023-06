De Reen huet de Qualifying beim GP vu Kanada dominéiert a fir eng Rei Iwwerraschunge gesuergt.

Am Ree vu Montreal huet de Max Verstappen déi séierst Ronn an de kanadesche Makadamm gebrannt. Den zweefache Weltmeeschter huet sech kloer virum Nico Hülkenberg duerchgesat, deen iwwerraschend virum Fernando Alonso vun der zweeter Plaz an d'Course goe wäert. Fir de Max Verstappen ass et déi 45. Pole Position a senger Karriär.

Déi zwee Mercedes vum Lewis Hamilton an George Russell ginn e Sonndeg vu Plaz 4 a 5 an d'Course. Den Esteban Ocon an de Lando Norris kommen op déi Positiounen dohannert. De beschte Ferrari ass de Carlos Sainz op der aachter Plaz.

Opgrond vum staarke Reen am Q3 gouf d'Fuererfeld duerchernee gerëselt. Och am zweeten Duerchgang hat de Ree scho fir Iwwerraschunge gesuergt, andeem eng Rei bekannt Gesiichter, dorënner de Sergio Perez, de Charles Leclerc an de Lance Stroll, d'Qualifikatioun fir de Q3 verpasst haten.

Den éischten Duerchgang vum Qualifying war nach vun enger naasser Pist gekennzeechent, déi duerno awer ëmmer besser ze fuere war, wouduerch d'Zäiten ëmmer méi séier goufen.

D'Course e Sonndeg kënnt Dir vun 20 Auer un op RTL ZWEE, am Livestream op RTL.lu oder op RTL Play suivéieren.

Klickt hei, fir op de ganzen Dossier vun der Kinneksklass am Automobilsport ze kommen.

