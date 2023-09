An der Formel 1 ass dëse Weekend den Optakt vun engem sougenannten "double header".

Formel 1 - Virschau vum Franky Hippert

Fir d'éischt gëtt de Grousse Präis vu Singapur gefuer, éiert et dann d'nächst Woch op Suzuka a Japan geet. De Marina Bay Circuit fuerdert schonn Mënsch a Maschinn.

Et ass e Stad-Circuit, dee verwénckelt ass, dës Saison awer e bëssen manner, mat enger Streckenännerung tëscht de fréiere Kéieren 16 bis 20. Dobäi kënnt och nach, datt et zimmlech knubbeleg ass. Dat sinn awer net eleng d'Grënn firwat dës Course esou extrem fir déi ganz Kinneksklass aus dem Automobilsport ass, och d’Hëtzt spillt eng ganz grouss Roll seet den RTL Formel 1 Expert Dominique Riefstahl. Och wann d'Course zu Singapur op verschidde Punkten extrem ass, esou ass de Circuit awer zum Deel och net vill anescht vun der Charakteristik hir, fir d'Autoen wéi d'Strecken an Europa zu Budapest oder zu Monte Carlo.

Physesch a Mental ass de Marina Bay Street Circuit deen usprochvollste vun der Saison. Wat d'Approche vun de Piloten fir de Weekend ugeet, esou hänkt dat an der Preparatioun ëmmer vun jiddwerengem Eenzelen of, esou den Dominique Riefstahl.

Red Bull huet dës Saison 14 vu 14 Courssen gewonnen, 12 mol de Max Verstappen, dovun lo 10 mol hannerteneen, an zwee mol de Sergio Perez. Déi grouss Fro déi sech stellt ass, ob et déi 11. Victoire hannerteneen fir de Weltmeeschter gëtt, oder ob de Mexikaner säi Succès vum leschte Joer ka widderhuelen.

Dir kënnt d'Formel 1 dëse Weekend natierlech nees Live hei op RTL Lëtzebuerg suivéieren. Den Tom Hoffmann kommentéiert d'fräi Trainingen op rtl.lu an op rtlplay.

D'Qualifikatioun gëtt E Samschdeg de Mëtteg um 15 Auer gefuer, an d'Course mam Virprogramm fänkt dann e Sonndeg um 13.15 Auer un, dat dann och op Tëlee Lëtzebuerg op RTL Zwee mat eise Commentateuren Serge Pauly a Franky Hippert, an eisem Formel 1 Expert Dominique Riefstahl.