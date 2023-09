De legendäre Bol d’Or huet och a senger 68. Editioun fir extrem vill Spannung gesuergt a réischt kuerz viru Schluss ass d'Decisioun gefall.

Bei der 24-Stonne-Course "Bol d'Or" am Motorradssport koum d'Team RAC41 Chromeburner, fir dat de Lëtzebuerger Chris Leesch fiert, op déi 2. Plaz an der Superstock Kategorie, an op Plaz 7 am Generalklassement wat hinnen duergeet, fir sech de Weltmeeschtertitel an där Kategorie ze sécheren.

Si hunn no 4 Courssen 149,5 Punkten, an domat 6,5 Punkte méi wéi d'Team 33 Louit April op Plaz 2 a 26 méi wéi d'Team National Motos op Plaz 3.

Bei de Superbikes gewënnt Yoshimura SERT Motul op Suzuki de Bol d’Or a Yamalube YART Yamaha d'EWC-Weltmeeschterschaft.

De Resumé vun der Course an der Kategorie Superstock

De legendäre Bol d’Or huet och a senger 68. Editioun fir extrem vill Spannung gesuergt a réischt kuerz viru Schluss konnt sech de Leader aus dem Championnat RAC41 Chromeburner mam Chris Leesch den Titel sécheren.

Well si am Qualifying technesch Problemer haten, ass de Chris Leesch e Samschdeg just als 25. gestart. Ma schonns an der éischter Ronn koum den 28 Joer ale Lëtzebuerger bis op déi 17. Plaz no vir. No engem duebele Stint vun annerhallwer Stonn huet hie souguer als 11. am General an 2. am Superstock gewiesselt an alles goung no Plang. Bis datt e Problem mat de Luuchte si no zwou Stonnen een zousätzleche Boxestopp a vill Plaze kascht huet.

Vu der 28. Plaz si si an der Nuecht zwar nees an d'Top Ten gefuer an op de Podium bei de Superstock. Ma mat de Punkten aus den Tëschewäertungen hunn déi éischt an der Superstock-Course National Motos och d’Féierung am Championnat iwwerholl. Si louchen déi lescht zwou Stonnen e puer Sekonne virum Team 33 Louit April an eng Minutt viru RAC41 Chromeburner. Keng hallef Stonn virun der Arrivée wollt hir Maschinn awer net méi. Doduerch konnt sech d'Team 33 Louit April d'Victoire an der Kategorie Superstock sécheren a RAC41 mam Chris Leesch, Wayne Tessels a Jonathan Hardt hu sech mat der 2. Plaz den Titel an der Kategorie Superstock geséchert.