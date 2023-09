6 Specialle sinn um Freideg gefuer ginn. Den Duo Tänak/Järveoja huet mam Ford Puma 4,2 Sekonne Virsprong op Sunninen/Markkula op Hyundai i20.

Op Plaz 3 stinn um Freideg den Owend den Elfyn Evans an de Scott Martin um Toyota Yaris.

Ganz gutt aus der Affär gezunn hu sech bis ewell och de Lëtzebuerger Grégoire Munster a säi belsche Copilot Louis Louka. Fir si ass et e ganz besonnesche Rallye, well et ass déi éischte Kéier, dass si net mat engem Rally2-Ford Fiesta an der Rallye-WM fueren, ma mat engem Ford Puma Rally1. Deemno mat dem selwechte Material, mat deem och z.B. den Ott Tänak fir M-Sport Ford fiert. Dësen Auto huet vill méi Leeschtung, méi Aerodynamik an och besser Bremsen, wéi de Rally2-Fiesta. Deemno huet et geheescht sech un d'Potential vum Puma eruntaaschten.Schonn um Shakedown en Donneschdeg konnt een am Gesiicht vum Grégoire Munster gesinn, wéi vill Spaass hien am Auto hat.

E Freideg war de Start net optimal, well 5 Minutte virum Depart huet de Copilot Louis Louka festgestallt, dass hien d'Nottenheft vun de Freides-Speciallen net dobäi hat. An enger Last-Minut-Aktioun hu se dunn d'Notten via Fotoen op den Handy geschéckt kritt, an de Louka huet déi 3 éischt Specialle mussen d'Notte vum Handy ofliesen a sengem Pilot diktéieren. Dobäi koum nach, dass de Puma net seng voll Leeschtung konnt ofliwweren. Ma den Duo Munster-Louka huet dat gutt gemeeschtert kritt, an nom Service goung et mat "richtegen" Notten, an engem topfiten Ford Puma op déi nächst 3 Speciallen. Hei konnt de Munster seng Zäiten dach kloer verbesseren an de Réckstand op d'Spëtzt ass pro Kilometer manner ginn.Um Enn vum 1. Dag stempele si op Plaz 7 am General, dat mat 1min38 Réckstand op d'Spëtzt. Fir si heescht et um Samschdeg den Auto weider kenneléieren an dës Geleeënheet notzen, fir wichteg Kilometer an der Kinneksklass vum Rallyesport ze sammelen.

© Sophie Graillon / DPPI via AFP

E Samschdeg sinn nach emol 6 Speciallen um Programm, an e Sonndeg dann nach emol 4.

Klassement nom 1. Dag vum Rallye Chile BioBio