An dorënner och dat eent oder manner kënnegt Gesiicht hannert dem Steier. Een, fir deen eng Autosrallye näischt Neies ass, ass den Tommy Schlesser.

Hie selwer fiert 3-4 mol d‘Joer bei sou Rallyë mat, ma bei der gréisster Oldtimer-Rallye am Land, war et fir hien awer eng Première an och nach als Co-Pilot. Do geet et virun allem drëm, dem Fuerer déi richteg Streck ze nennen an d‘Zäiten ze stoppen bei de verschiddenen Epreuven ënnerwee.

Zwee Deeg laang goung et op 442 Kilometer iwwert déi schéinste Stroossen aus dem Land. Dëst Joer dann och nei: D‘Arrivée war net méi beim Palais an der Stad, mee bei der Gëlle Fra.