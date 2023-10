Wéinst Wiederwarnung gouf d'Course schonns um Samschdeg gefuer. An enger dramatescher Schlussphas hëlt de Fransous nach säin Teamkolleeg Jorge Martin an.

No enger staarker Pole huet de "Martinator" mat gewinnt guddem Start alt nees direkt d’Spëtzt vun der Course iwwerholl an de Jorge Martin huet sech séier op eng ronn 4 Sekonnen ofgesat. Hannendrun gouf et wëll éischt Ronne mat villen Iwwerhuelmanövere vun engem Grupp, wou laang kee laanscht de Weltmeeschter Francesco Bagnaia op Plaz 3 koum. Just de Brad Binder op KTM hat sech op d'Poursuitte vum Martin gemaach.

Nodeem hie leschte Weekend als Véierten emotional säin éischt Toppresultat gefeiert huet, dréckt sech een iwwerraschenden Fabio Di Giannantonio awer nom éischte Renndrëttel laanscht de WM-Leader Bagnaia a schafft sech no an no un de Binder erun. Den italieenesche Gresini-Fuerer, deen no dem Marc Marquez sengem Wiessel vu der Wierkshonda bei d’klengt Satellittenteam fir 2024 nach ouni Moto ass, fiert dann ee puer Ronne souguer op Plaz 2 an hëlt op de Jorge Martin op.

Deen hat gepokert a fiert als ee vu just dräi Piloten hanne mat engem mëlle Pneu. Déi lescht fënnef Ronne verléiert den Zweeten aus der Weltmeeschterschaft dann ëmmer méi Zäit op de Brad Binder zesumme mam Ducati-Trio Di Giannantonio, Zarco a Bagnaia. Ënnert deene setzt sech de Johann Zarco déi virlescht Ronn un d'Spëtzt a stiermt aacht Kéiere virum Zil zesumme mam Francesco Bagnaia dann och laanscht säin Teamkolleg Martin. Séier kënnt och de Fabio Di Giannantonio laanscht a nieft der éischter Victoire vum Johann Zarco an der MotoGP feiert hien da säin éischte Podium. An der leschter Kéier dréckt sech an der enker a spannender Schlussphas dann och nach de Brad Binder laanscht de Jorge Martin.

Sprint e Sonndeg?

Falls trotz der Wiederwarnung mat Reen a vill Wand de Sprint ka gefuer ginn, gëtt och de Sonndeg spannend. No engem schwierege Freideg hat de Francesco Bagnaia wéi leschte Weekend missten duerch Q1 goen, huet seng Wierksducati awer fir déi 13. Kéier dës Saison an déi éischt Réi geparkt. Virun him steet de Brad Binder, deen den exzellente Freideg vu KTM mat dräi Motoen an den Top5 um Samschdeg konnt bestätegen. Iwwert allen awer stoung de Jorge Martin, dee mat neiem Ronnerekord seng nächste Pole geholl huet.

Qualifying vun der Moto2

Déi wéineg Boscoscuro-Chassië weise sech an Australien als besser an de Fermin Aldeguer hëlt mat neiem Ronnerekord seng éischt Polepositioun vun der Saison. Hannert dem Aron Canet komplettéiert säin Teamkolleg Alonso Lopez dann déi éischt Startrei. De souveräne Leader vum Championnat Pedro Acosta start da vu Plaz 5.

Qualifying vun der Moto3

Ënnert dem Trio am Kampf em den Titel packt den Ayumu Sasaki endlech nees ee gudde Qualifying an hëlt virum Joel Kelso a Stefano Nepa seng 5. Pole vun der Saison. Mam Qualifying hat de Daniel Holgado wéi gewinnt Problemer, muss duerch d’Q1 a start nëmme vu Plaz 11. Ongewinnt awer de Leader Jaume Masia op der 13, dee kuerz viru Schluss dem ville Trafic wollt entgoen, ma du kéng Zäit méi fir eng séier Ronn hat.

D'Resultat vum GP

1 Johan Zarco Prima Pramac 40:39.446

2 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo +0.201

3 Fabio Di Giannantonio Gresini +0.477

4 Brad Binder Red Bull KTM +0. 816

5 Jorge Martin Prima Pramac +1,008

De Qualifying

MotoGP

1 Jorge Martin Prima Pramac 1:27.246

2 Brad Binder Red Bull KTM +0.416

3 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo +0.468

4 Aleix Espargaro Aprilia + 0.598

5 Johan Zarco Prima Pramac +0.657

6 Fabio Di Giannantonio Gresini +0.673

Moto2

1 Fermin Aldeguer Beta Tools SpeedUp 1:31.888

2 Aron Canet Pons Wegow Los40 +0.342

3 Alonso Lopez Beta Tools SpeedUp +0.684

Moto3

1 Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna 1:36.539

2 Joel Kelso CFMoto Pruestel GP +0.136

3 Stefano Nepa Angeluss MTA + 0.216