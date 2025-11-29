Sébastien Ogier séchert sech säin néngte WM-Titel
© Foto von NIKOS KATIKIS / Nikos Katikis / DPPI via AFP
Um leschten Dag vun der Manche a Saudi-Arabien huet sech de Fransous déi néideg Punkte geséchert, fir e weidere WM-Titel ze gewannen.
Mat dëser WM-Victoire huet de Sébastien Ogier de Rekord vun der Rallye-Legend Sébastien Loeb agestallt. Bemierkswäert ass dëst ëm sou méi, wann ee bedenkt, datt den Ogier zanter véier Joer just u verschidde Coursse vun der WM deelhëlt. Am Summer hat hien awer decidéiert, datt hien d'Saach nees méi seriö wéilt huelen. "E WM-Titel ze gewannen, gehéiert natierlech net zu mengen Ziler", hat den Ogier deemools nach gesot.
Den 41 Joer ale frësch gebackene Weltmeeschter war als Zweete vum Generalklassement a Saudi-Arabien ugereest. Hien hat dräi Punkte Retard op den Elfyn Evans, deen och op engem Toyota ënnerwee ass. E Freideg war de Waliser duerch eng Pann zeréckgefall an den Ogier konnt am provisoresche Klassement d'Féierung iwwerhuelen. Um leschten Dag vun der Course huet hien dunn näischt méi ubrenne gelooss an huet sech den Titel geholl. Den Evans, deen domadder op d'Plaz zwee gelant ass, war an de leschte fënnef Joer véier Mol Weltmeeschter ginn.
De Sebastien Ogier an säi Co-Pilot Vincent Landais / © SID/Toshifumi KITAMURA via AFP
Den neien Titel fir den Ogier bedeit an engems, datt hien eng franséisch Traditioun an der Rallye-WM weiderféiert. De Sébastien Loeb hat hei vun 2004 bis 2012 all d'Titel gewonnen. De Ogier ass am Schied vum Loeb grouss ginn an huet, nodeem d'Legend zeréckgetrueden ass, dem Loeb seng Successioun iwwerholl. Den haut 41 Joer alen Ogier hat an de Joren 2013 bis 2018 all d'Titele gewonnen an dann nach eng Kéier een 2020, 2021 an elo nach 2025.
En Enn ass dobäi nach net virauszegesinn, well am nächste Joer wäert den Ogier nach eng Kéier un den Depart goen, dat huet Toyota schonn annoncéiert. Ma och déi nächst Saison wäert hien nees als "Deelzäitkraaft" un der WM deelhuelen. Woubäi dëst Joer gewisen huet, datt dëst näischt heesche wëll...