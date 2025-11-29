Den Oscar Piastri gewënnt de Sprint am Katar
© AFP
Am leschte Sprint vun der Saison gouf et eng Start-Zil-Victoire fir de Piastri. Den Norris ass den 3. ginn an ass domat eng Plaz virum Verstappen bliwwen.
No 2023 an 2024 ass et dem Piastri seng 3. Sprint-Victoire hannerteneen um Circuit vu Lusail am Qatar. Hien huet sech souverän virum George Russell am Mercedes a sengem McLaren-Teamkolleeg Lando Norris duerchgesat.
Am WM-Klassement huet den Oscar Piastri de Réckstand op den Norris domat op 22 Punkte verkierzt. De brittesche Leader huet seng Avance op de Max Verstappen awer dofir op 25 Punkten ausgebaut. De Weltmeeschter muss deemno an der Course e Sonndeg virum Norris iwwer d'Zillinn fueren, fir nach eng Chance op de WM-Titel ze hunn.
De Pole-Setter Piastri op McLaren konnt d'Féierung beim Start verdeedegen a sech vum Russell op Mercedes ofsetzen. Hannendrun huet de Max Verstappen (Red Bull) direkt zwee Fuerer iwwerholl a louch esou just nach eng Plaz hannert dem WM-Leader Lando Norris (McLaren), dee seng 3. Plaz gehalen hat.
An der Suite waren et 19 relativ roueg Ronnen, an deenen et un der Spëtzt keng Changementer méi gouf.
