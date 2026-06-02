Rallye du Chablais (CH)Grégoire Munster wënnt op Hyundai i20 N Rally2

Nodeems de Grégoire Munster seng Plaz am Cockpit bei M-Sport Ford an der Rallye-WM verluer huet, ass hien elo virun allem nees op Hyundai i20 N Rally2 ënnerwee. Beim Monteberg-Rallye Ufank Mee hat et laang Zäit no enger Podiumplatzéierung ausgesinn. Allerdéngs waren hien a säi Copilot Diederik Pattyn mam i20 vun der Strooss ofkomm an houngen iwwer 15 Minutten an engem Gruef fest. Si konnten de Rallye zwar nach fäerdeg fueren, ma um Enn war et just Plaz 49. Dëst war awer e gudden Test fir de Sezoensrally Mëtt Mee, enger Manche vum Belsche Rallyechampionnat.
Mat 6 Beschtzäiten bei 12 Speciallen huet de jonke COSL-Athlet bewisen, dass mat him ëmmer nach ze rechnen ass, och op engem Auto, deen aktuell net zu de stäerksten am Rally2-Feld zielt. Um Enn war et dann och Plaz 2 am Generalklassement fir Grégoire Munster an Damien Withers, nëmmen 9,8 Sekonnen hannert dem Gewënner-Duo Maxime Potty / Renaud Herman op Skoda Fabia RS Rally2.
Fir am Rhythmus ze bleiwen, stoung Enn Mee dann e weidere Rallye um Programm, déi Kéier awer an der Schwäiz. De Rallye du Chablais ass de Grégoire Munster mam Maxime Andernack gefuer, wat eng Première war. De Maxime ass ee vum Grégoire senge beschte Kolleegen, ma bis op e gemeinsamen Test, souzen déi zwee nach ni zesumme bei engem Rallye an engem Auto. Deementspriechend grouss war dann och d'Freed um Schlusspodium. Déi zwee konnte sech mam Hyundai i20 N Rally2 net manner wéi 13 vun de 15 Beschtzäiten huelen. Um Enn war et eng dominant Victoire mat iwwer 38 Sekonne Virsprong op Plaz 2. D'Plazen 2 bis 6 waren iwwerdeems all mat Skoda Fabia RS Rally2 besat.
Mat dëser Gesamtvictoire geet de Grégoire Munster elo mam néidege Selbstbewosstsinn un den Depart Ypres Rally Enn Juni, dat nees mam Damien Withers u senger Säit. Hei geet et dann nees ëm Punkten am belsche Rallye-Championnat.