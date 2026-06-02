RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Rallye du Chablais (CH)Grégoire Munster wënnt op Hyundai i20 N Rally2

Andy Brücker
No enger zweeter Plaz beim Sezoensrally an der Belsch, war et um leschte Weekend am Mee eng Victoire an der Schwäiz.
Update: 02.06.2026 07:11
© Baptiste Aebi

Nodeems de Grégoire Munster seng Plaz am Cockpit bei M-Sport Ford an der Rallye-WM verluer huet, ass hien elo virun allem nees op Hyundai i20 N Rally2 ënnerwee. Beim Monteberg-Rallye Ufank Mee hat et laang Zäit no enger Podiumplatzéierung ausgesinn. Allerdéngs waren hien a säi Copilot Diederik Pattyn mam i20 vun der Strooss ofkomm an houngen iwwer 15 Minutten an engem Gruef fest. Si konnten de Rallye zwar nach fäerdeg fueren, ma um Enn war et just Plaz 49. Dëst war awer e gudden Test fir de Sezoensrally Mëtt Mee, enger Manche vum Belsche Rallyechampionnat.

Mat 6 Beschtzäiten bei 12 Speciallen huet de jonke COSL-Athlet bewisen, dass mat him ëmmer nach ze rechnen ass, och op engem Auto, deen aktuell net zu de stäerksten am Rally2-Feld zielt. Um Enn war et dann och Plaz 2 am Generalklassement fir Grégoire Munster an Damien Withers, nëmmen 9,8 Sekonnen hannert dem Gewënner-Duo Maxime Potty / Renaud Herman op Skoda Fabia RS Rally2.

Fir am Rhythmus ze bleiwen, stoung Enn Mee dann e weidere Rallye um Programm, déi Kéier awer an der Schwäiz. De Rallye du Chablais ass de Grégoire Munster mam Maxime Andernack gefuer, wat eng Première war. De Maxime ass ee vum Grégoire senge beschte Kolleegen, ma bis op e gemeinsamen Test, souzen déi zwee nach ni zesumme bei engem Rallye an engem Auto. Deementspriechend grouss war dann och d'Freed um Schlusspodium. Déi zwee konnte sech mam Hyundai i20 N Rally2 net manner wéi 13 vun de 15 Beschtzäiten huelen. Um Enn war et eng dominant Victoire mat iwwer 38 Sekonne Virsprong op Plaz 2. D'Plazen 2 bis 6 waren iwwerdeems all mat Skoda Fabia RS Rally2 besat.

© Baptiste Aebi
© Baptiste Aebi
© Baptiste Aebi
© Baptiste Aebi
© Baptiste Aebi
© Baptiste Aebi
© Baptiste Aebi
© Baptiste Aebi
© Baptiste Aebi
© Baptiste Aebi

Rallye du Chablais 2026 - Grégoire Munster

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Mat dëser Gesamtvictoire geet de Grégoire Munster elo mam néidege Selbstbewosstsinn un den Depart Ypres Rally Enn Juni, dat nees mam Damien Withers u senger Säit. Hei geet et dann nees ëm Punkten am belsche Rallye-Championnat.

Am meeschte gelies
Zu Eech
Auto op der Kopp - Eng Persoun gouf verwonnt
Video
Fotoen
Reunioun vu Prolek mat der Landwirtschaftsministesch
Regierung wëll vermëttelen, betraffe Bauere wëlle kee Boykott vun EKABE-Produiten
Video
Audio
Fotoen
21
Reaktioun op d'Situatioun bei der EKABE
Dem Marco Koeune no sollt an Zukunft méi op Qualitéit wéi op Quantitéit gesat ginn
Audio
13
Saint-Tropez
Ralf Schumacher an Étienne Bousquet-Cassagne hu sech bestuet
Bei groussherzoglecher Visitt
Policeschoul offiziell an "École de Police Grand-Duc Guillaume" ëmbenannt
Fotoen
Weider News
Tëschebilan
Chester Kieffer iwwerzeegt am Carrera Cup Däitschland
Video
0
Zil ass Wierkspilot ze ginn
Lenny Kieffer: Vum Simulator an de Cockpit
Video
0
Team Aprilia Racing's Marco Bezzecchi celebrates with his team after the Italian Moto GP Grand Prix at Mugello circuit, in Mugello, near Florence, on May 31, 2026. (Photo by Andreas SOLARO / AFP)
MotoGP
Souverän Start-Zil-Victoire fir de Marco Bezzecchi
0
Hypercar-Programm
Ford mam Max Verstappen geschwënn zu Le Mans?
0
Formel 1: Grousse Präis vu Kanada
Kimi Antonelli wënnt a baut WM-Virsprong no Out vum George Russell weider aus
Fotoen
5
NASCAR Euro Series: Grousse Präis vu Frankräich
Gil Linster zu Le Castellet um Podium
Video
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.