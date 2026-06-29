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Hëtzt an Donnerwiederen Turbulenten Dragster-Weekend fir d'Famill Weyland zu Clastres a Frankräich

Andy Brücker
Am beschten aus der Affär gezunn huet sech de Yannis Weyland mat enger zweeter Plaz.
Update: 29.06.2026 12:13
© Famill Weyland

E chaotesche Rennweekend zu Clastres huet d’Famill Weyland viru grouss Erausfuerderunge gestallt. Extrem Hëtzt huet fir d’éischt zur Ofso vun der Course samschdes gefouert, ier owes en heftege Stuerm iwwer de Circuit gezunn ass an e Bild vu Verwüüstung hannerlooss huet.

De Rennsonndeg ass fir de Sam Weyland scho beim Warm-up eriwwer gewiescht: Säin Dragster ass no enger méiglecher elektrescher Stéierung duerch de Reen ausgefall.

Fir de Rescht vun der Famill gouf et awer och Liichtblécker:

  • De Loris Weyland huet sech mat enger staarker Reaktioun op déi 9. Plaz klasséiert.
  • De Yannis Weyland ass mat enger bal perfekter Reaktiounszäit vun 0,007 Sekonne op déi 2. Plaz komm.
  • D'Carole Weyland koum op eng iwwerzeegend 11. Plaz – phaseweis war se esouguer an den Top 10 ënnerwee, an dat obwuel et eréischt hir zweet Course iwwerhaapt war.

Trotz technesche Problemer a schwéiere Wiederkonditioune kann d'Famill insgesamt positiv op de Weekend zeréckkucken.

Den nächste Rendez-vous ass Mëtt Juli beim "Jade Race". Do wäert d'Famill da mat 5 Gefierer um Depart sinn. Hei géif dann och ee weltwäit eenzegaartegen Auto an den Asaz kommen... méi wollt een am Virfeld nach net verroden. Et dierft een also gespaant sinn.

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