RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Coupe-Finall am BasketWie sinn d'Favoritten a spillt d'Form eng Roll?

Yannick Gross
E Samschdeg ginn an der Coque d'Coupefinallen am nationale Basket gespillt.
Update: 07.02.2026 07:30
Coupe-Finall am Basket
E Samschdeg ginn an der Coque d’Coupefinallen am nationale Basket gespillt.

Bei den Damme kritt et Diddeleng mat dem Finalist vun zejoert der Sparta Bartreng ze dinn. Bei den Hären ass et d’Partie Etzella Ettelbréck géint d’Arantia Fiels. Wie si virum Match d’Favoritten a spillt d’Form vun den Ekippen an esou enger Coupefinall eng Roll?

Et ass erëm Zäit fir d’Finalle vun der Coupe am nationale Basket. Bei den Dammen ass et ee Samschdeg um 17 Auer de Match tëscht den éischten zwou Ekippen am Championnat. Diddeleng hat hire leschte Match awer géint de Basket Esch verluer, d’Sparta dogéint gëtt no an no besser. Fir den RTL-Expert Xavier Engel gëtt et awer ee ganz oppene Match.

Déi Diddelenger waren dominant déi ganz Saison, hunn awer elo verluer de leschte Match. Déi Bartrenger probéiere sech e bëssen ze fannen, si hunn och hir Amerikanerin gewiesselt an der Wanterpaus. Do ass alles op. Do muss ee wierklech kucke mat der Dagesform an d’Stëmmung an sou enger grousser Hal, dat mëscht schonn en Ënnerscheed heiansdo.

Mat den Häre geet et dann direkt dono an der Coque weider. Um20.15 Auer ass et d’Ettelbrécker Etzella, déi scho 25 Mol d’Coupe gewanne konnt a géint d’Arantia vu Fiels spillt. D’Fielser sinn an dëser Saison virun allem offensiv geféierlech, wärend Ettelbréck virun allem an der Defense oft gutt steet.

Ettelbréck ass a bleift eng Coupeekipp, déi kann een net ënnerschätzen. Si hunn natierlech elo zwee Match hannerenee verluer a si si vläicht an engem klenge Lach. Déi Fielsser sinn einfach immens offensiv dës Saison. Et ass flott nozekucke wéi de Ball do dréint. Ettelbréck ass an den Topp Zweedefensiv an d’Fiels sinn déi Bescht an der Attak, dat kann eng flott Partie ginn.

Op d’Amerikaner wäert et och an dëse Matcher erëm ukommen, dat souwuel bei den Damme wéi bei den Hären. Trotzdeem sinn et an dëser Saison och oft d’Lëtzebuerger, déi d’Matcher entscheeden.

“Natierlech muss een dat leider soen, dass vill un den Amerikaner hänkt. De Lëtzebuerger Basket geet ëmmer méi an déi Richtung, trotzdeem sinn et oft d’Lëtzebuerger, déi den Ënnerscheed maachen. Op Ettelbrécker Säit d’Gebridder Gutenkauf. Bei der Fiels sinn et da beispillsweis den Derek Wilson oder de Vic Heuschling, déi kënnen Impulser setzen.”

Ween d’Coupe bei den Dammen an Häre gewanne wäert, kënnt Dir e Samschdeg live op der Tëlee an op RTL.lu am Livestream gesinn. Dat mam Commentaire vum Jeff Kettenmeyer a Xavier Engel.

Am meeschte gelies
De 5. Februar an der Stad
E Mann (35) huet op oppener Strooss e Puppelche vun 8-9 Méint mat der Fauscht op de Kapp geschloen
"Degelass" a "rassistesch"
Massiv Kritik no Trump-Video mam Michelle a Barack Obama als Afen
No déidlecher Attack op en Zuchbegleeder a Rheinland-Pfalz
Onkloer, ob presuméierten Täter e Lëtzebuerger Resident ass
Integratioun vu 7 transversale Sujeten
D'Grondschoulen zu Lëtzebuerg kréien een neie Léierplang, dat scho vun der nächster Rentrée un
Video
1
Doud vum 14 Joer ale Yosef
E Kand vun 12 Joer soll fir de Mord am däitschen Dormagen responsabel sinn
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Basket Coupe Finallen am Livestream
D'Finalle ginn op RTL Zwee, rtl.lu an um RTL Play iwwerdroen
Video
Basketballspillerin am Ausland
International Aventure an der Euroleague fir d'Dionne Madjo eriwwer
Basketball-Championnat
Fiels wënnt géint Walfer, éischt Defaite fir Diddelenger Dammen
Video
6
Basketball-Championnat
Esch iwwerrascht Ettelbréck, Bartreng iwwerhëlt nees d'Tabelleféierung
Video
0
Awer net op d'UCLA
D'Isi Etute huet sech fir d'University of Texas decidéiert
0
Virun 20 Joer hat de Kobe Bryant de Match vu sengem Liewen
Haut virun 20 Joer
De Kobe Bryant markéiert 81 Punkten an engem NBA-Match
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.