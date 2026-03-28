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Enovos League an der RTL Live ArenaDiddeleng-Steesel bei den Dammen um 18 Auer a Bartreng-Racing bei den Hären um 20.30 Auer am Stream

RTL Lëtzebuerg
E Samschdeg stinn am nationale Basketchampionnat eng Rei Partië bei den Dammen a bei den Hären um Programm.
Update: 28.03.2026 06:00

Bei den Damme mécht den Optakt vum Basket-Owend de Match T71 Diddeleng géint Amicale Steesel. Fir den Ofschloss ass bei den Hären de Racing beim Tabelleleader zu Bartreng op Besuch. Dës an och déi aner Matcher vum Spilldag kënnt Dir wéi gewinnt am Stream an der RTL Live Arena suivéieren.

De Livestream vu weidere Matcher aus der Enovos League an der RTL Live Arena

De Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Live Arena.

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