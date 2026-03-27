RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

MindestlounVum 1. Januar 2027 un ass de Mindestloun 170 Euro méi héich

RTL Lëtzebuerg
Dat hunn den Aarbechtsminister Spautz an de Wirtschaftsminister Delles op enger Pressekonferenz matgedeelt.
Update: 27.03.2026 14:09
© René Pfeiffer / RTL
© René Pfeiffer / RTL
© René Pfeiffer / RTL
© René Pfeiffer / RTL
© René Pfeiffer / RTL
© René Pfeiffer / RTL
© René Pfeiffer / RTL
© René Pfeiffer / RTL

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

De Mindestloun gëtt ëm 3,8% no uewen ugepasst. Derbäi kënnt eng Indextranche, also eng Hausse vun 2,5 %, nach virum Summer. Dat hunn den Aarbechtsminister Marc Spautz an de Wirtschaftsminister Lex Delles an enger Pressekonferenz annoncéiert, déi ganz spontan aberuff gi war. Domat reagéiert d‘Regierung op déi aktuell Präisdeierecht virop bei der Energie.

Der Regierung no, géif dës Loun-Upassung bedeiten, datt Mindestloun-Empfänger am Januar 2027 ronn 170 Euro méi an der Pai wäerten hunn.

Fir d‘Belaaschtung fir d‘Betriber ofzefiederen, wäert de Staat 1,3% vun den annoncéierten 3,8% Upassung kompenséieren. Wéi genau dat wäert gemaach ginn, soll elo mat de Patronatsvertrieder ausgeschafft ginn.

De Lex Delles iwwer d’Belaaschtung fir d’Betriber

Wat dat de Staat konkret wäert kaschten, konnten déi zwee Ministeren um Freideg de Mëtteg net konkret chiffréieren. Rieds goung vun 30 bis 50 Milliounen Euro d‘Joer.

Et kënnt zu Upassunge beim Mindestloun
Replay vun der Pressekonferenz mam Marc Spautz a Lex Delles.

De Lex Delles ass um Freideg den Owend Invité am Journal op RTL Télé Lëtzebuerg.

De Marc Spautz ass e Samschdeg Invité am Background am Gespréich um Radio.

Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.