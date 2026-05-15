RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Basketball-ChampionnatDen T71 Diddeleng ass Champion bei den Dammen, Hiefenech wënnt éischte Match vum Barrage Hären

RTL Lëtzebuerg
An der Enovos League bei den Dammen heescht de Champion vun der Saison 2025/26 T71 Diddeleng.
Update: 15.05.2026 22:17
© Christophe Hochard

Um Freideg huet sech Diddeleng an eegener Hal mat 95:54 géint den AB Contern duerchgesat an domat d'Best-Of-Five Serie 3:0 gewonn. Et ass de fënnefte Championstitel bei den Dammen an der Veräinsgeschicht.

Conter huet op en Neits missen op d'Profispillerin Caileigh Walsh verzichten. Diddeleng huet och net laang gebraucht, fir sech kloer ofzesetzen a louch schnell 13:2 a Féierung. D'Gäscht hunn esou gutt et goung dogéint gehal, konnten de Rhythmus vum T71 awer net matgoen.

© CH
© CH
© Christophe Hochard
© Christophe Hochard
© Christophe Hochard
© Christophe Hochard
© Christophe Hochard
© Christophe Hochard

Fotoen

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

An der Paus konnt d'Lokalekipp beim Score vun 48:27 schonn d'Championsfeier virbereeden. Diddeleng huet d'Partie an der zweeter Hallschecht geréiert an de Virsprong kontinuéierlech ausgebaut, um Enn stoung eng kloer Victoire um Tableau an d'Ekipp vum Trainer Tom Schumacher konnt sech vun de Supporter feiere loossen.

Fënnef Spillerinnen hu bei der Lokalekipp zweestelleg gescort, d'Lauren Van Kleunen koum op 20 Punkten.

Hiefenech wënnt éischte Match vum Barrage Hären

Um Freideg stoung den éischte Match vum Barrage bei den Hären um Programm. Dës Serie gëtt am "Best-Of-Three" Modus gespillt.

Hiefenech aus der Nationale 2 ass an der Serie 1:0 a Féierung. An eegener Hal konnt den Underdog sech mat 89:79 duerchsetzen. No enger enker éischter Hallschecht huet d'Lokalekipp sech mat engem staarken drëtte Véierel ofgesat. De Jacub Washington koum op 26 Punkten fir Hiefenech.

© Guy Seyler

Um Dënschdeg steet den zweete Match vun der Serie zu Stadbriedemes um Programm, hei mussen d'Pikes gewannen, fir net aus der Enovos League ze falen.

Am meeschte gelies
Enttäuschung no Aus beim ESC
“Ech hu mat ganzem Häerz gesongen“
Video
Audio
41
Ass de 14. Mee gestuerwen
Am Oste vu Frankräich hat de wuel eelsten Hond op der Welt gelieft
Video
Fotoen
4
Lëtzebuerg net an der Finall vum ESC
Dës 10 Länner hunn de Sprong an d'Finall e Samschdeg gepackt
30
Opgepasst - Arnaque
Fake Message vu "Police", "Gouvernement" a "Lux Trust"
Drama op de Malediven
Bei engem Dauch-Accident si 5 Italieener ëm d'Liewe komm
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Basketball-Championnat
Ettelbréck wënnt e Krimi zu Bartreng a brauch nach eng Victoire, fir Champion ze ginn
Video
Fotoen
5
Basketball-Championnat
Ettelbréck geet an der Finall 1:0 a Féierung
Video
6
Basketball-Championnat
Diddelenger Damme feelt nach eng Victoire fir den Titel, Pikes-Häre mussen an de Barrage
0
Basketball - Nationale 2
D'Häre vun Hueschtert steigen trotz Defaite an d'Enovos League op
8
Basketballfederatioun
Ännerung vun Auslänner-Reegel, Samy Picard hält nom Summer als President op
Video
Fotoen
7
D'Musel Pikes hu Mambra Mamer an d'Nationale 2 geschoss
Basketball-Championnat
Mamer steet als zweeten Ofsteiger fest
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.