E Sonndeg de Mëtteg gëtt bei den Hären déi 3. Finall ëm de Championstitel gespillt. An der Best-of-Five-Serie steet et tëscht Etzella Ettelbréck a Sparta Bartreng 2:0. Vu 16:00 Auer u sti sech béid Ekippen zu Ettelbréck géigeniwwer.
Presentatioun: Jeff Kettenmeyer a Xavier Engel
Interview um Terrain: Christophe Hochard
Sender: RTL ZWEE
Ufank vun der Emissioun: 15h50
Ufank vum Match: 16h00
Viraussiichtlechen Enn vun der Emissioun: 18h30
