Start vum Stream: 19h55
Ufank vum Match: 20h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 22h00
17. Mäerz 2026: Bosnien-Herzegowina – Lëtzebuerg
Irland - Lëtzebuerg 53:69
Israel - Lëtzebuerg 77:65
Lëtzebuerg - Bosnien-Herzegowina 75:39
Lëtzebuerg - Irland 85:73
Lëtzebuerg - Israel 52:76
Baum Joy (Limburg, Netherlands)
Etute Isi (IMG academy, USA)
Fuglsang Sofie (Herner TC, Germany)
Irthum Laurie (Heidelberg, Germany)
Irthum Liz (Klosterneuburg, Austria)
Madjo Dionne (Flammes Carolo, France)
Mangen Julie (Amicale Steinsel)
Meynadier Magaly (Saarlouis Royals, Germany)
Missavage Kathryn Jo (Amicale Steinsel)
Nürenberg Svenia (T71 Dudelange)
Simon Anne (Magnolia Campobasso, Italy)
Skrijelj Esmeralda (AB Contern)
Wies Dana (T71 Dudelange)
Team Staff:
Head coach: Patrick Unger
Assistant coach: Liz Schmitz
Physiotherapeuten: Andrea Sinka, Julie Bouvy
Athletiktrainer: Marcel Bultel
Teamarzt: Sam Scolati