EM-Qualifikatioun um 20.00 Auer am LivestreamLëtzebuerger Basketdamme spille géint Bosnien-Herzegowina

Am Basket huet d'Lëtzebuerger Dammennationalekipp um 20 Auer de sechste Match an der Qualifikatioun fir d'EM 2027 géint Bosnien-Herzegowina
Update: 17.03.2026 11:30

Start vum Stream: 19h55
Ufank vum Match: 20h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 22h00

Programm

17. Mäerz 2026: Bosnien-Herzegowina – Lëtzebuerg

Resultater

Irland - Lëtzebuerg 53:69
Israel - Lëtzebuerg 77:65
Lëtzebuerg - Bosnien-Herzegowina 75:39
Lëtzebuerg - Irland 85:73
Lëtzebuerg - Israel 52:76

Tabell

FLBB Selektioun

Baum Joy (Limburg, Netherlands)
Etute Isi (IMG academy, USA)
Fuglsang Sofie (Herner TC, Germany)
Irthum Laurie (Heidelberg, Germany)
Irthum Liz (Klosterneuburg, Austria)
Madjo Dionne (Flammes Carolo, France)
Mangen Julie (Amicale Steinsel)
Meynadier Magaly (Saarlouis Royals, Germany)
Missavage Kathryn Jo (Amicale Steinsel)
Nürenberg Svenia (T71 Dudelange)
Simon Anne (Magnolia Campobasso, Italy)
Skrijelj Esmeralda (AB Contern)
Wies Dana (T71 Dudelange)

Team Staff:
Head coach: Patrick Unger
Assistant coach: Liz Schmitz
Physiotherapeuten: Andrea Sinka, Julie Bouvy
Athletiktrainer: Marcel Bultel
Teamarzt: Sam Scolati

D'News ronderëm d'EM
Basketball: EM-Qualifikatioun
Lëtzebuerger Damme verléieren 52:76 géint Israel
Video
Fotoen
3
Basketball-EM-Qualifikatioun: Lëtzebuerger Damme wanne 85:73 géint Irland (11.3.26)
Fotoen
Basketball: EM-Qualifikatioun
Lëtzebuerger Damme wanne 85:73 géint Irland a stinn am nächsten Tour
Video
Fotoen
5
EM-Qualifikatioun am Basket: Lëtzebuerg - Bosnien-Herzegowina (18.11.25)
Fotoen

Am meeschte gelies
3 Leit virun 3 Joer gestuerwen
Kee Strofprozess: Parquet huet Dossier vum Accident am Neiduerf scho virun enger Zäit klasséiert
Philip Crowther iwwer d'Strooss vun Hormus
"Et ass bal komplette Stëllstand hei"
Video
Bilan vun nationaler Police-Campagne
43 Mol de Gurt falsch un, 28 Permise wéinst Alkohol um Steier agezunn
Sëtzt elo selwer an Untersuchungshaft
Giischtje gëtt beschëllegt, Drogen an Handyen an de Prisong geschmuggelt ze hunn
Net just déi héich Spritpräisser beschäftegen d'Tankstellen
Den Transitverkéier huet massiv ofgeholl an et ass schwéier, Personal ze fannen
Audio
16
Weider News
Ehis Etute an Oregon bei der March Madness dobäi
Basketballspillerin an den USA
Ehis Etute an Oregon bei der March Madness dobäi
1
Basketball: EM-Qualifikatioun
Lëtzebuerger Damme verléieren 52:76 géint Israel
Video
Fotoen
3
Basketball-Championnat
Mamer klappt Diddeleng mat spektakulärem Worf, Ettelbréck iwwerrennt Steesel
1
Historesch Leeschtung an der NBA
Bam Adebayo markéiert 83 Punkten
3
Basketball-Championnat
Fiels klappt Steesel in extremis, Bartreng wënnt souverän géint Walfer
Video
1
Basketball
Lux Rollers kruten nei Rollstill vun der Oeuvre Nationale
Video
