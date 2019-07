En Donneschdeg goung et op der 12. Etapp vum Tour de France iwwer 209,5 Kilometer vun Toulouse op Bagnères-de-Bigorre.

De Simon Yates konnt sech en Donneschdeg zesumme mam Pello Bilbao an dem Gregor Mühlberger aus engem Spëtzegrupp vu 40 Leit ofsetzen a sech herno am Sprint géint seng 2 Begleeder duerchsetzen, fir d'Etapp ze gewannen. Bei de Favoritten huet sech net vill gedoen. De Grupp mam Maillot Jaune, Julian Alaphilippe, hat ee Retard vu ronn 10 Minutten.

Tour de France 2019 (6.-28.7.19)

Resumé

En Donneschdeg stoung déi éischt Pyrenäen-Etapp um Programm. Et war eng richteg animéiert Ufanksphas, wou et och ganz séier gaangen ass an et vill Attacke goufen. 40 Kilometer laang ass kee fortkomm, ier dann e risege Grupp vu 40 Coureure sech un d'Spëtzt gesat huet.

Am Spëtzegrupp waren: Sagan, Mühlberger, Oss, Schachmann (Bora), Morkov (Deceuninck), Frank, Gallopin, Naesen (Ag2r), Colbrelli, Garcia, Teuns (Bahrain Merida), Erviti (Movistar), Bilbao (Astana), Groenewegen, Teunissen (Jumbo Visma), Bettiol, Clarke, Scully (EF), S. Yates (Mitchelton Scott), Pauwels, van Avermaet (CCC), Costa, Kristoff (UAE), Felline, Stuyven (Trek), Matthews, Arndt, Bol, Roche (Sunweb), Perichon, Simon (Cofidis), Benoot, Kluge, Wellens (Lotto Soudal), Calmejane (Total Direct Energgie), Pasqualon (Wanty), Boasson-Hagen, Valgren (Dimension Data), Ledanois (Arke Samsic).

Mam Peter Sagan a mam Tim Wellens waren der zwee dobäi, déi en Donneschdeg hir Maillote verdeedege wollten. Béide Coureuren ass dat och gelongen, well souwuel de Sagan wéi och de Wellens konnte weider Punkte sammelen an hire Wäertungen.

Am Col de Peyresourde, dem éischte vun zwee Bierger vun der 1. Kategorie, huet sech dunn de Lilian Calmejane ofgesat. Hien hat deelweis bal 1 Minutt Avance, mä hie gouf just virum Sommet nach vun de Verfolger ageholl, esou dass de Wellens als éischte Coureur iwwer de Sommet gefuer ass.

Den zweete Bierg war d'Hourquette d'Ancizan an do goufen et och ëmmer nees Attacken. Schlussendlech konnte sech de Pello Bilbao, de Simon Yates an de Gregor Mühlberger ofsetzen an déi dräi sollte bis zum Schluss net méi ageholl ginn. Si hu gutt zesummegeschafft a sinn zesummen op d'Arrivée komm an do hat de Simon Yates déi beschte Been an esou konnt hie sech d'Victoire sécheren. Am Peloton huet Ineos den Toun uginn a bei de Favoritten huet sech um Donneschdeg net vill gedoen.

Leader bleift de Julian Alaphilippe.

© twitter/LeTour

Resultat

General