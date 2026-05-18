Tour de France 2028Grand Départ zu Reims, net zu Lëtzebuerg

Tom Nols
Fir den Depart vum Tour de France 2028 auszeriichten, ass de Choix vun den Organisateuren op d'Kréinungsstad gefall. Déi lëtzebuergesch Kandidatur ass net zréckbehale ginn.
Update: 18.05.2026 15:23
2019 ass den Tour fir d'lescht zu Reims passéiert
© ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

Den Tour de France 2028 wäert zu Reims ufänken. Dat huet den Organisateur ASO e Méindeg matgedeelt. Donieft wäerten déi véier éischt Etappen duerch d'Regioun Grand Est féieren.

Reims war fir den Optakt vun der Editioun 2028 a Konkurrenz mat Lëtzebuerg. 2014 an 2019 hat den Tour Statioun zu Reims gemaach, de leschte Grand Depart vum Tour de France zu Reims geet op 1956 zréck. Deemools war déi éischt Etapp vu Reims op Léck gaangen. N

Nieft Reims si fir déi éischt Etappen Epernay, Charleville-Mézières, Verdun, awer och Metz an Thionville um Parcours. Dat géif heeschen, datt den Tour de France ganz no un d'Lëtzebuerger Grenz géif kommen. Den Optakt vun der 115. Grande Boucle ass den 24 Juni 2028.

