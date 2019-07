Op der 14. Etapp, mat enger Biergarrivée uewenaus um Tourmalet, konnt sech den Thibaut Pinot virum Julian Alaphilippe a Steven Kruijswijk duerchsetzen.

Hat am Joer 2010 uewenaus um Tourmalet nach den Andy Schleck gewonnen, esou war e Samschdeg bei der 14. Etapp d'Victoire fir de Fransous Thibaut Pinot.

Als zweeten ass de Julian Alaphilippe iwwert d'Ligne d'Arrivée gefuer, donieft gouf de Podium vum Steven Kruijswijk als drëtte kompletéiert. Den Titelverdeedeger Geraint Thomas gouf op de leschten Hektometer lachéiert an huet elo am General een Ecart vun iwwer 2 Minutten op de Maillot Jaune.

De Jakob Fuglsang konnt laang mat de Beschte vir mathalen, koum um Enn awer mat engem Ecart vun 53 Sekonnen um Sommet un. Den Dän ass elo nees als 8. an den Top 10.

Tour de France 2019 (6.-28.7.19)

Resumé

Op der 14. Etapp goung et fir de Peloton iwwer kuerz 117,5 Kilometer vun Tarbes erop op de Somment vum Tourmalet - eng Biergarrivée hors catégorie. Virdrun hunn d'Cyclisten nach de Col du Soulor an eng ganz usprochsvoll Descente hannert sech misse bréngen.

An der Montée vun der 1. Kategorie sinn insgesamt 17 Coureure vir eragefuer - dorënner och de Peter Sagan am grénge Maillot, den Tim Wellens am Maillot vum beschte Grimpeur an de Vincenzo Nibali. Do hannendru sinn d'Favoritten zesummen am Haaptfeld gefuer, séier goufe Leit wéi Romain Bardet an Adam Yates hei lachéiert. Am Spëtzegrupp konnt den Tim Wellens iwwerdeems weider wichteg Punkte fir de Maillot à pois sammelen.

No der Descente goung et an de berühmte Col du Tourmalet. Hei war ufanks de Romain Sicard vir eleng ënnerwee, ma de Fransous krut Gesellschaft vum Elie Gesbert, deen esou den Tempo ugezunn huet, datt de Sicard sech net méi unhale konnt. Do hannendrun war et d'Ekipp Movistar, déi ferm an d'Pedalle gedréckt an esou de Peloton gesprengt huet.

10 Kilometer virum Sommet war dee klenge Numero vum Fransous Gesbert dunn eriwwer: hie gouf vum Groupe Maillot Jaune agefaangen, soudatt een deziméierte Peloton déi lescht Kilometere vun der Etapp an Ugrëff geholl hunn. Am weidere Verlaf goufen et ëmmer nees Attacken an Tempoverschäerfungen aus dem Haaptfeld eraus, dat virun allem vun de Leit vu Groupama FDJ an dem Team Jumbo-Visma.

Am leschte Kilometer huet den Emanuel Buchmann nach eemol dem Tempo eropgesat an domat den Titelverdeedeger Geraint Thomas a Schwieregkeete bruecht. Vir mat dobäi blouf awer de Julian Alaphilippe a Giel an den Thibaut Pinot. De Coureur vun der Formatioun Groupama FDJ hat op de leschten Hektometer déi stäerkste Been an huet sech d'Victoire um Sommet vum Tourmalet geséchert.

Resultat

General