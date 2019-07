Fir déi 4. Kéier hannerenee gouf d'Christine Majerus zu der Sportlerin vum Joer gewielt. Insgesamt krut si dëse Präis scho fënnef Mol.

D'Lëtzebuerger Championne krut en Dënschdeg an der Präsens vum Sportminister Dan Kersch an dem FSCL-Präsident Petz Lahure offiziell de Präis vun der Sportlerin vum Joer 2018 iwwerreecht.

Insgesamt ass am Lëtzebuerger Dammecyclissem ee positiven Trend ze erkennen, dee sech och bei den Europa-Spiller zu Minsk bemierkbar gemaach huet. Hei war d'FSCL nämlech mat enger kompletter Dammennationalequipe um Depart.



A gutt zwee Méint stinn d'Stroosseweltmeeschterschaften virun der Dier, wat deen nächste grousse Rendez vous vun der Lëtzebuerger Championne ass. No den Europa-Spiller zu Minsk, wou Christine Majerus op déi 13. Platz koum, gouf awer eng kleng Paus ageluecht, deemno ass Form nach net bei 100%.



Vum 22. bis den 29. September ginn d'Stroosseweltmeeschterschaften zu Yorkshire gefuer.

Offiziellt Schreiwes vum Foyer



Réception en l’honneur de la meilleure sportive 2018, le 30 juillet 2019 au siège du Groupe Foyer



C’est en présence de Monsieur Dan Kersch, Ministre des Sports, André Hoffmann, Président du COSL, Daniel Dax, Secrétaire Général du COSL, Camille Dahm, Président de la FSCL ainsi que Petz Lahure, Président de l’association de la presse sportive luxembourgeoise, que Christine Majerus a été accueillie le mardi 30 juillet 2019 par la Direction de Foyer pour une réception officielle.

Gilbert Wolter, Directeur Commercial et Marketing, Membre du Comité de Direction du Groupe Foyer, a félicité Christine Majerus pour ses performances sportives de 2018 et plus particulièrement pour avoir remporté à nouveau le trophée de « La meilleure sportive », distinction qu’elle remporte pour la cinquième fois.

De par sa présence au premier plan et ses succès dans de nombreuses compétitions internationales, elle met en avant les couleurs de notre pays dans le monde du cyclisme féminin.

Depuis 2005, Foyer est partenaire du Gala de la presse sportive, organisé chaque année par l’Association de la Presse Sportive Luxembourgeoise.

En soutenant « la meilleure sportive », Foyer est fier de soutenir le sport de haut niveau au Luxembourg et de motiver des jeunes talents pour suivre le chemin de l’excellence et de la performance.