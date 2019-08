E Samschdeg ass et op der 9. Etapp iwwer 67,2 Kilometer vu Villaroger op Tignes gaangen. De Michel Ries klëmmt op déi 8. Plaz am General.

Dräi Bierger vun der Kategorie 2 sollten et de Coureuren net all ze liicht maachen. Fir dat ze kréinen ass et op der Arrivée nach eng kéier e Bierg vun der Kategorie 1 bis op Tignes eropgaangen. Do huet sech mat engem knappe Virsprong vu 15 Sekonnen den Attila Valter aus Ungarn virum Maillot Jaune Tobias Foss duerchgesat.

Une 9e étape en direction de... Tignes, les coulées de boue ont eu raison du @Letour mais pas (encore) du Tour de l’Avenir ! 👉



🏳️ Villaroger

🏁 Tignes



🗺 67,2 km

⛰ 2462D+



⏰ 12:30 CET > 14:30 CET#TDAV2019 pic.twitter.com/yS3Jz5rLXN — Tour de l'Avenir (@tourdelavenir) 24. August 2019

Résumé vun der 9. Etapp

Direkt nom Depart hu sech 7 Coureure vum Peloton ofgesat. De Spëtzegrupp, awer och de Peloton, si vun Ufank u mat enger immens héijer Vitesse gefuer, sou dass sech no 10 Kilometer am Ganze 16 Coureuren am Spëtzegrupp erëmfonnt hunn. Dorënner war awer kee vun den dräi Lëtzebuerger déi mat un den Depart gaange sinn.

De Virsprong vum Spëtzegrupp, vun deem mat der Zäit ëmmer nees Coureure misste lassloossen, ass tëschenzäitlech op 1 Minutt a 50 Sekonne geklommen. Ronn 10 Kilometer virum Zil ware mam Attila Valter an Jon Agirre just nach zwee Coureuren un der Spëtzt. De Peloton ass mëttlerweil auserneegefall an och déi dräi Lëtzebuerger Michel Ries, Arthur Kluckers a Maxime Weyrich konnten net méi mathalen.

An der leschter Montée ronn 7 Kilometer virum Zil konnt den Jon Agirre dann och net méi drubleiwen a sou ass den Attila Valter aus Ungarn eleng un der Spëtzt dovu gezunn. Och wann de Maillot Jaune Tobias Foss kuerz viru Schluss nach attackéiert huet war et den Attila Valter, deen déi 9. Etapp mat engem Virsprong vu 15 Sekonne gewanne konnt. Op déi 2. Plaz kënnt den alen an neie Maillot Jaune Tobias Foss aus Norwegen virum Georg Zimmermann aus Däitschland. Beschte Lëtzebuerger gëtt de Michel Ries, dee mat engem Retard vun 3 Minutten an 52 Sekonnen als 13. an d'Zil kënnt.

Am General huet den Tobias Foss elo e Virsprong vun 1'10'' op den Giovanni Aleotti aus Italien. De Michel Ries klëmmt am General op déi 8. Plaz.

Top 10 vun der Etapp

1 Attila VALTER (Hongrie)

2 Tobias S. FOSS (Norvège) 15"

3 Georg ZIMMERMANN (Allemagne) 32"

4 Giovanni ALEOTTI (Italie) 44"

5 Ilan VAN WILDER (Belgique) 1'10"

6 Jon AGIRRE (Espagne) 1'26"

7 Lars VAN DEN BERG (Pays-Bas) 1'36"

8 Samuele BATTISTELLA (Italie) 1'41"

9 Clément CHAMPOUSSIN (France) 2'15"

10 Stefan BISSEGGER (Suisse) 2'59"

General

1 Tobias S. FOSS (Norvège)

2 Giovanni ALEOTTI (Italie) 1'10"

3 Ilan VAN WILDER (Belgique) 2'33"

4 Clément CHAMPOUSSIN (France) 2'58"

5 Samuele BATTISTELLA (Italie) 3'46"

6 Georg ZIMMERMANN (Allemagne) 3'47"

7 Mauri VANSEVENANT (Belgique) 6'29"

8 Michel RIES (Luxembourg) 7'56"

9 Jhojan Orlando GARCÍA SOSA (Colombie) 8'33"

10 Urko BERRADE (Espagne) 9'09"