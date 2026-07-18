Déi 14. Etapp geet iwwer schwéier 155 Kilometer vu Mulhouse op Le Markstein. Kuerz nom Depart geet et déi éischt Schwieregkeet vum Dag erop, de Grand Ballon. D'Strooss féiert iwwer 21,5 Kilometer erop op den 1.336 Meter héije Pass. D'Steigung läit am Schnëtt bei 4,8 Prozent, tëschenduerch sinn et awer och emol 7 bis 8 Prozent. An der Descente geet et eng éischte Kéier iwwer d'Arrivée zu Le Markstein - allerdéngs bleiwen nach 120 schwéier Kilometer ze fueren. Den nächste Bierg ass de Col du Page (9,8 km mit 4,7 %), éier et fir d'Proffien nees de Ballon d'Alsace (8,9 km mit 6,9 %), dee schonn op der 13. Etapp um Programm stoung, erop geet. Virun der Arrivée waart dann nach de Col du Haag. De Bierg vun der éischter Kategorie huet eng Längt vun 11,2 Kilometer mat enger Duerchschnëttssteigung vu 7,3 Prozent. Duerno béien d'Coureuren op d'"Route des Crêtes" op, déi se iwwer net ganz flaach 5,5 Kilometer op d'Arrivée zu Le Markstein bréngt. Eng Etapp, déi den Tadej Pogacar 2023 virum Jonas Vingegaard gewonnen huet.
14 Etapp - Den Expert Tom Flammang
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Commentaire: Tom Flammang, Luc Wirtgen
Weider Infoe vun der 14. Etapp
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Commentaire: Tom Flammang a Kim Kirchen
Samschdeg, 18. Juli vu 15:00 - 18:05 Auer:
14. Etapp - Biergetapp - Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155.3 km
Sonndeg, 19. Juli vu 15:00 - 18:25 Auer:
15. Etapp - Biergetapp - Champagnole > Plateau de Solaison, 183.9 km
Méindeg, 20. Juli:
Roudag - Haute-savoie
Dënschdeg, 21. Juli vu 15:00 - 18:20 Auer:
16. Etapp - Zäitfueren - Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26.1 km
Mëttwoch, 22. Juli vu 15:20 - 18:00 Auer:
17. Etapp - flaach Etapp - Chambery > Voiron, 174.7 km
Donneschdeg, 23. Juli vu 15:00 - 18:00 Auer:
18. Etapp - Biergetapp - Voiron > Orcières-Merlette, 185.2 km
Freideg, 24. Juli vu 15:30 - 18:15 Auer:
19. Etapp - Biergetapp - Gap > Alpe d'Huez, 127.9 km
Samschdeg, 25. Juli vu 14:00 - 17:00 Auer:
20. Etapp - Biergetapp - Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170.9 km
Sonndeg, 26. Juli vu 17:00 - 20:25 Auer:
21. Etapp - flaach Etapp - Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133 km