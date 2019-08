E Sonndeg stoung zu Hamburg déi 24. Editioun vun den EuroEyes Cyclassics um Programm.

Nodeems den Italiener schonn 2017 an 2018 de Klassiker fir sech entscheede konnt, war de Coureur vun Deceunick-Quick Step och dëst Joer nees klore Favorit. Am Sprint kann hie sech um Sonndeg no 224 Kilometer schonn nees duerchsetzen, dës kéier virum Caleb Ewan aus Australien an dem Giacomo Nizzolo aus Italien.

Top10 vum Klassiker

1 Viviani, Elia (ITA) DECEUNINCK - QUICK - STEP 4:47:27

2 Ewan, Caleb (AUS) LOTTO SOUDAL 0:00:00

3 Nizzolo, Giacomo (ITA) TEAM DIMENSION DATA 0:00:00

4 Kristoff, Alexander (NOR) UAE TEAM EMIRATES 0:00:00

5 Teunissen, Mike (NED) TEAM JUMBO-VISMA 0:00:01

6 Sagan, Peter (SVK) BORA - HANSGROHE 0:00:01

7 Trentin, Matteo (ITA) MITCHELTON - SCOTT 0:00:01

8 Demare, Arnaud (FRA) GROUPAMA - FDJ 0:00:01

9 Garcia, Ivàn (ESP) BAHRAIN ? MERIDA 0:00:01

10 Naesen, Oliver (BEL) AG2R LA MONDIALE 0:00:01