D'Lëtzebuergerin gouf op der 4. Etapp just vum Franziska Koch aus Däitschland geschloen a gouf dat 2.

Op der 4. Etapp vum Boels Ladies Tour an Holland konnt d'Christine Majerus hier staark Form ënnersträichen. No 135,6 Kilometer koum d'Lëtzebuergerin zäitgläich mat der Gewënnerin als 2. iwwert de wäisse Stréch. Drëtte gouf Riejanne Markus aus Holland mat 2 Sekonne Réckstand op d'Franziska Koch.

Am General konnt d'Christine Majerus sech op der zweetleschter Etapp un d'Spëtzt setzen. D'Lëtzebuergerin huet elo eng Avance vun 30 Sekonnen op d'Lisa Klein aus Däitschland. Drëtten ass hei d'Lorena Wiebes aus Holland. Soumat huet d'Christine Majerus virun der leschter Etapp um Sonndeg gutt Kaarte, vir de Boels Ladies Tour ze wannen.

Top10 vun der 4. Etapp

1 Franziska Koch (GER) Team Sunweb 3:14:33

2 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:00

3 Riejanne Markus (Ned) CCC - Liv 0:00:02

4 Elizabeth Banks (GBr) Bigla 0:00:44

5 Lorena Wiebes (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:00:44

6 Lonneke Uneken (Ned) Hitec Products - Birk Sport 0:00:44

7 Alison Jackson (Can) Team TIBCO - Silicon Valley Bank 0:00:44

8 Eugénie Duval (Fra) FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope 0:00:44

9 Leah Thomas (USA) Bigla 0:00:44

10 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb 0:00:44

General

1 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cycling Team 13:04:51

2 Lisa Klein (GER) Canyon//SRAM Racing 0:00:30

3 Lorena Wiebes (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:00:32

4 Amy Pieters (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:36

5 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb 0:00:40

6 Annemiek Van Vleuten (Ned) Mitchelton - Scott 0:00:42

7 Elizabeth Deignan (GBr) Trek - Segafredo 0:00:47

8 Lisa Brennauer (GER) WNT - Rotor Pro Cycling Team 0:00:49

9 Amanda Spratt (Aus) Mitchelton - Scott 0:00:51

10 Anna Van Der Breggen (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:52

Interview mat der Lëtzebuerger Championne

Schreiwes vum Christine Majerus

La quatrième étape longue de 135,6 kilomètres entre Arnhem et Nijmegen s’est déroulée aujourd’hui sous des conditions météorologiques difficiles avec de fortes pluies et des températures assez fraîches. Toutefois, cela n’a pas découragé pour autant les concurrentes et notamment Christine Majerus partie en échappée à un peu plus de 38 kilomètres de l’arrivée.

Alors que trois concurrentes s’extirpent du premier peloton en tête de course à environ 38 kilomètres de l’arrivée, Christine Majerus sort du peloton et réussit à rejoindre rapidement les trois échappées qui sont Riejanne Markus (CCC Liv), Franziska Koch (Team Sunweb) et Sara Penton (Team Virtu).

Dans ce groupe, ce sont Christine Majerus et Riejanne Markus qui effectuent le plus gros du travail puisque Penton et Koch ne souhaitent pas réellement collaborer en tête de course. L’échappée compte jusqu’à deux minutes d’avance sur le premier peloton à environ vingt kilomètres de l’arrivée.

Au sommet de la dernière ascension de la journée à douze kilomètres de l’arrivée, Christine passe en tête au sprint et empoche trois secondes de bonification. Sara Penton lâche prise dans la montée et les échappées ne sont donc plus qu’à trois.

La championne luxembourgeoise effectue ensuite quasiment la totalité du travail dans l’échappée, relayée tout de même par moment par Riejanne Markus, Koch ne passant plus aucun relai dans les douze derniers kilomètres.

Alors que la poursuite s’organise dans le peloton notamment avec l’équipe Canyon Sram qui mène la chasse, l’écart avec le peloton se réduit sensiblement et les trois échappées ne comptent plus qu’une trentaine de secondes à dix kilomètres de l’arrivée. A ce moment de la course, l’échappée semble alors condamnée et un retour du peloton semble fort probable. Mais c’est sans compter sur les ressources de Christine Majerus qui persiste et emmène le trio de tête sans rechigner à la tâche et sans demander de relai à ses compagnes d’échappée. En effet, la luxembourgeoise sait qu’elle est la concurrente la mieux classée dans cette échappée et qu’elle ne compte que 23 secondes de retard au classement général, la positionnant leader virtuelle de la course.

A quatre kilomètres de l’arrivée, l’écart remonte à quarante secondes et tout reste donc possible.

Markus collabore de nouveau et attaque un peu avant la flamme rouge. Koch se lance à sa poursuite tandis que Christine essaie de s’accrocher dans les roues. Christine revient sur les deux concurrentes et franchit le dernier virage en tête. Au sprint, Koch réussit in extremis à remonter Christine Majerus et s’impose donc sur cette quatrième étape. Christine prend la deuxième place et Riejanne Markus se classe troisième.

Toutefois, étant la mieux placée au classement général, Christine Majerus ne boude pas se deuxième place car elle s’empare de la première place au classement général provisoire à l’issue de la quatrième étape puisque le premier peloton accuse un retard de 44 secondes à l’arrivée.

Avant la dernière étape de demain, Christine Majerus prend donc la tête au classement général provisoire du Boels Ladies Tour et compte 30 secondes d’avance sur Lisa Klein (Canyon Sram) deuxième et 32 secondes sur Lorena Wiebes (Parkhotel Valkenburg).

La cinquième et dernière étape aura lieu demain entre Nijmegen et Arnhem avec une distance à parcourir de 158,8 kilomètres.